Xi Jinping a ajuns în Coreea de Nord. A lăudat prietenia „invincibilă“ dintre cele două țări / video

Preşedintele chinez Xi Jinping a ajuns luni în Coreea de Nord pentru o vizită de două zile, după ce a lăudat prietenia "invincibilă" dintre Beijing şi Phenian, relatează AFP și Agerpres.

"Îl primim cu căldură pe tovarăşul Xi Jinping, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din China şi preşedinte al Republicii Populare Chineze. Trăiască prietenia şi solidaritatea dintre popoarele chinez şi nord-coreean!", era scris pe un banner afişat la intrarea în aeroport, conform unui video al agenţiei chineze de presă Xinhua.

Aceasta este prima vizită a unui şef de stat chinez în Coreea de Nord din 2019. Ea are loc la mai puţin de o lună după vizitele la Beijing ale preşedintelui american Donald Trump şi preşedintelui rus Vladimir Putin.

Se aşteaptă ca Xi să sublinieze importanţa relaţiei China-Coreea de Nord, în timpul discuţiilor sale cu Kim Jong Un, având în vedere recenta apropiere dintre Phenian şi Moscova şi posibilitatea unei alte încercări a SUA de a se deschide faţă de Coreea de Nord, anticipează experţii.

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China, principalul susținător al Coreei de Nord

Xi este însoţit de soţia sa, Peng Liyuan, ministrul de externe Wang Yi şi Cai Qi, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din China, a relatat Xinhua.

China este un susţinător diplomatic, economic şi politic crucial al Coreei de Nord, care este supusă multiplelor sancţiuni ONU legate de programele sale nucleare şi de rachete balistice.

"Indiferent cum se schimbă vremurile sau cum se transformă situaţia internaţională, prietenia tradiţională dintre China şi Coreea de Nord este întotdeauna invincibilă", a declarat Xi Jinping pe prima pagină a Rodong Sinmun, ziarul partidului unic nord-coreean.

El a cerut "consolidarea comunicării şi cooperării" dintre cele două ţări şi "păstrarea în comun" a unei ordini mondiale centrate pe ONU şi dreptul internaţional.

Confruntaţi cu o Americă tot mai imprevizibilă de la revenirea lui Trump şi concentraţi asupra conflictului din Orientul Mijlociu din ultimele luni, mulţi lideri şi-au consolidat alianţele cu China.

Coreea de Nord, însă, este singura ţară legată de Beijing printr-o alianţă militară oficială şi cu caracter obligatoriu.

"China a prioritizat întotdeauna stabilitatea şi în prezent trebuie să îşi gestioneze relaţiile şi disputele cu Statele Unite", a declarat pentru AFP Minseon Ku, profesor de diplomaţie la Universitatea DePaul din Statele Unite.

Potrivit acesteia, "Beijingul a acceptat probabil deja Coreea de Nord ca putere nucleară", dar Xi Jinping "probabil îi va spune lui Kim că China îşi doreşte stabilitate mai presus de orice".

Coreea de Nord nu vrea să renunțe la programul nuclear

Seong-Hyon Lee, de la Fundaţia George H.W. Bush pentru relaţii China-SUA, consideră, de asemenea, că Beijingul se îndreaptă spre "sprijinirea sustenabilităţii regimului" mai degrabă decât spre denuclearizare.

Cu o zi înainte de vizita lui Xi Jinping, influenta soră a lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a reiterat că abandonarea armelor nucleare este exclusă.

De la eşecul summitului Kim-Trump din 2019, din cauza lipsei unui acord privind denuclearizarea şi sancţiunile, Coreea de Nord şi-a declarat în repetate rânduri drept "ireversibil" statutul de putere nucleară.

Donald Trump a afirmat că este gata să se întâlnească din nou cu Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit de trei ori în timpul primului său mandat, dar ultima sa propunere din octombrie a rămas fără răspuns.

Vizita lui Xi are loc şi în contextul în care Kim Jong Un s-a apropiat semnificativ de Moscova, trimiţând mii de soldaţi pentru a sprijini forţele ruseşti împotriva Ucrainei.

Anul trecut, Kim a apărut alături de Xi şi Putin la o paradă militară majoră la Beijing, demonstrându-şi statutul sporit pe scena politică mondială.