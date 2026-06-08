Bacalaureat 2026 începe luni pentru 130.000 de elevi. Calendarul complet al examenului

Candidații vor susține această probă în intervalul 8-10 iunie 2026.

Elevii care aparțin minorităților naționale vor participa, în zilele de 10 și 11 iunie, la evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, proba B.

În perioada 11-12 iunie este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C. Evaluarea competențelor digitale, proba D, va avea loc între 15 și 17 iunie.

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Cum sunt evaluate competențele candidaților

Conform Ministerului Educaţiei, evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se realizează, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă şi un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ). În situaţiile în care această condiţie nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte şcoli.

„Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanţă cu grilele naţionale sau europene (aşadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins)”, transmite Ministerul Educației.

Ministerul precizează că aceeași metodă este utilizată și pentru evaluarea competențelor digitale.

„În acelaşi mod, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă, de asemenea, prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen”.

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Când au loc probele scrise la Bacalaureat 2026

Prima probă scrisă din cadrul examenului este programată pentru 29 iunie și va fi susținută la Limba și literatura română, proba E.a).

Pe 30 iunie, elevii vor susține proba obligatorie a profilului, proba E.c).

Proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d), este programată pentru data de 2 iulie.

Candidații care studiază în limbile minorităților naționale vor susține pe 3 iulie examenul scris la Limba și literatura maternă, proba E.b).

Peste 130.000 de candidați sunt așteptați la examen

Potrivit Ministerului Educaţiei, sunt aşteptaţi să susţină examenul în prima sesiune (toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate) peste 130.000 de candidaţi (absolvenţi de liceu din promoţia curentă şi din seriile anterioare).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026

Primele rezultate ale probelor scrise vor fi publicate pe 7 iulie, până la ora 12:00.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații.

Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și pe 8, respectiv 9 iulie.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 13 iulie, notează Agerpres.