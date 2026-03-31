Paste cremoase de post: rețeta îi cucerește chiar și pe cei mai sceptici

O rețetă simplă, rapidă și surprinzător de gustoasă face furori în bucătăriile celor care țin post sau aleg o alimentație fără produse de origine animală: pastele cremoase cu sos de caju, fără pic de smântână.
Într-o perioadă în care majoritatea românilor țin post și caută alternative sănătoase și accesibile pentru mesele de zi cu zi, această rețetă capătă un loc central.
Pastele cremoase fără smântână reușesc să combine gustul bogat cu ingrediente simple, transformând o masă obișnuită într-o experiență culinară surprinzătoare.
Pentru această rețetă sunt necesare ingrediente la îndemâna oricui:
Secretul preparatului stă în caju, care înlocuiește cu succes smântâna și oferă textura cremoasă.
Citește și: Salata mediteraneană cu năut, rețeta simplă care câștigă teren în bucătăriile românilor în post
Procesul este simplu și nu necesită tehnici complicate:
1. Fierberea pastelor
Pastele se fierb în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
2. Gătirea legumelor
Roșiile cherry și ciupercile se călesc în ulei de măsline până devin fragede.
3. Condimentarea
Se adaugă sare, usturoi granulat, ceapă granulată, oregano și pătrunjel, pentru un plus de aromă.
4. Prepararea cremei de caju
Caju hidratat se mixează cu apă fierbinte, ulei de măsline, zeamă de lămâie și un praf de sare până se obține o cremă fină.
5. Asamblarea preparatului
Pastele se combină cu legumele, apoi se adaugă crema de caju, amestecând până la omogenizare.
6. Servirea
Preparatul se finalizează cu pătrunjel proaspăt și se servește imediat.
Această variantă de paste demonstrează că mâncarea de post nu trebuie să fie lipsită de gust sau consistență. Dimpotrivă, textura cremoasă și aromele bine echilibrate pot rivaliza cu preparatele clasice.
Sfat util pentru un rezultat perfect: Pentru o consistență mai fluidă a sosului, se poate adăuga treptat apă fierbinte în crema de caju, până la obținerea texturii dorite.
Pastele cremoase de post fără smântână reușesc să transforme ingrediente simple într-un preparat savuros, potrivit pentru orice moment al zilei.
@nicoletamazur_ ???? Paste cremoase de post (fără smântână) Ingrediente: • paste (la alegere) • roșii cherry • ciuperci (champignon sau mix) • caju hidratat (minim 3 ore sau peste noapte) • 1–2 linguri ulei de măsline • zeama de la ½ lămâie • sare • usturoi granulat • ceapă granulată • oregano • pătrunjel (uscat sau proaspăt) ???????? Mod de preparare: 1. Fierbe pastele Pune pastele la fiert în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. 2. Călește legumele Într-o tigaie, adaugă puțin ulei de măsline și călește roșiile cherry și ciupercile până se înmoaie. 3. Condimentează Adaugă sare, usturoi granulat, ceapă granulată, oregano și pătrunjel uscat. Amestecă bine. 4. Prepară crema de caju Într-un blender, adaugă: • caju hidratat • puțină sare • ulei de măsline • apă fierbinte • zeamă de lămâie Mixează până obții o cremă fină și omogenă. 5. Combină totul Adaugă pastele fierte peste legume și amestecă. 6. Adaugă crema Toarnă crema de caju peste paste și amestecă până devin cremoase. 7. Finalul Presară pătrunjel proaspăt deasupra și servește imediat. ???? Tip: Dacă vrei o consistență mai fluidă, mai adaugă puțină apă fierbinte în cremă. Paste cremoase de post fără smântână ???? Nu credeam că ies așa bune… Salvează rețeta și încearcă! ❤️ Tu ai mai folosit caju în rețete? #retetadepost #pastecremoase #retetarapida #veganromania #foodreels ♬ оригинальный звук - Nika
