Paste cremoase de post: rețeta îi cucerește chiar și pe cei mai sceptici
Data actualizării: 15:40 31 Mar 2026 | Data publicării: 15:40 31 Mar 2026

Paste cremoase de post: rețeta îi cucerește chiar și pe cei mai sceptici
Autor: Darius Mureșan

Foto: Imagine generată cu AI

O rețetă simplă, rapidă și surprinzător de gustoasă face furori în bucătăriile celor care țin post sau aleg o alimentație fără produse de origine animală: pastele cremoase cu sos de caju, fără pic de smântână.

Într-o perioadă în care majoritatea românilor țin post și caută alternative sănătoase și accesibile pentru mesele de zi cu zi, această rețetă capătă un loc central. 

Pastele cremoase fără smântână reușesc să combine gustul bogat cu ingrediente simple, transformând o masă obișnuită într-o experiență culinară surprinzătoare.

Ingredientele care fac diferența

Pentru această rețetă sunt necesare ingrediente la îndemâna oricui:

  • paste (la alegere)
  • roșii cherry
  • ciuperci (champignon sau mix)
  • caju hidratat (minim 3 ore sau peste noapte)
  • 1-2 linguri ulei de măsline
  • zeama de la ½ lămâie
  • sare
  • usturoi granulat
  • ceapă granulată
  • oregano
  • pătrunjel (uscat sau proaspăt)

Secretul preparatului stă în caju, care înlocuiește cu succes smântâna și oferă textura cremoasă.

Prepararea, pas cu pas

Procesul este simplu și nu necesită tehnici complicate:

1. Fierberea pastelor
Pastele se fierb în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

2. Gătirea legumelor
Roșiile cherry și ciupercile se călesc în ulei de măsline până devin fragede.

3. Condimentarea
Se adaugă sare, usturoi granulat, ceapă granulată, oregano și pătrunjel, pentru un plus de aromă.

4. Prepararea cremei de caju
Caju hidratat se mixează cu apă fierbinte, ulei de măsline, zeamă de lămâie și un praf de sare până se obține o cremă fină.

5. Asamblarea preparatului
Pastele se combină cu legumele, apoi se adaugă crema de caju, amestecând până la omogenizare.

6. Servirea
Preparatul se finalizează cu pătrunjel proaspăt și se servește imediat.

De ce merită încercată rețeta

Această variantă de paste demonstrează că mâncarea de post nu trebuie să fie lipsită de gust sau consistență. Dimpotrivă, textura cremoasă și aromele bine echilibrate pot rivaliza cu preparatele clasice.

Sfat util pentru un rezultat perfect: Pentru o consistență mai fluidă a sosului, se poate adăuga treptat apă fierbinte în crema de caju, până la obținerea texturii dorite.

Pastele cremoase de post fără smântână reușesc să transforme ingrediente simple într-un preparat savuros, potrivit pentru orice moment al zilei. 

@nicoletamazur_ Paste cremoase de post (fără smântână)

paste
Postul Paștelui 2026
