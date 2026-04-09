Rețeta de cozonac cu smântână a Jamilei. "Cel mai pufos, aromat și absolut irezistibil"! - Video

Jamila a explicat cum face ea cozonacul cu smântână, o rețetă ideală de pregătit astăzi, în Joia Mare.
În Joia Mare, conform tradițiilor românești, gospodinele pregătesc aluatul pentru pască și cozonaci, care vor fi coapte și apoi savurate de Paști. Jamila a dezvăluit o rețetă specială de cozonac, cu smântână. Anume acest ingredient l-ar face pufos, fiind moale zile întregi.
"Cel mai pufos cozonac cu smântână, aromat și absolut irezistibil! Dacă vrei un cozonac care ramâne moale zile întregi și are un gust minunat, această rețetă cu smântână este exact ce cauți.
Aluatul este fin, ușor dulce și perfect pentru umplutura ta preferată: nucă, cacao sau rahat.
Secretul? Smantana oferă fragezime și o textură incredibil de pufoasă, iar rezultatul este un cozonac de casă ca în copilarie!
Lista ingredientelor:
Pentru cozonac:
1 kg făină
350 ml lapte
250 g zahăr
200 g smântână
100 ml ulei
100 g unt topit
20 g drojdie uscată / 50 g drojdie proaspătă
10 g coajă de portocală
10 g coajă de lămâie
8 gălbenușuri
1 lingură extract de vanilie
1 lingură esență de lămâie
puțină sare
Pentru cremă:
500 g nucă măcinată
200 g rahat
200 g zahăr
50 g cacao
4 albușuri
1 lingură esență de rom", a scris Jamila pe pagina ei de Facebook.
