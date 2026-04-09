Rețeta de cozonac cu smântână a Jamilei. "Cel mai pufos, aromat și absolut irezistibil"! - Video

În Joia Mare, conform tradițiilor românești, gospodinele pregătesc aluatul pentru pască și cozonaci, care vor fi coapte și apoi savurate de Paști. Jamila a dezvăluit o rețetă specială de cozonac, cu smântână. Anume acest ingredient l-ar face pufos, fiind moale zile întregi.

"Cel mai pufos cozonac cu smântână, aromat și absolut irezistibil! Dacă vrei un cozonac care ramâne moale zile întregi și are un gust minunat, această rețetă cu smântână este exact ce cauți.

Aluatul este fin, ușor dulce și perfect pentru umplutura ta preferată: nucă, cacao sau rahat.

Secretul? Smantana oferă fragezime și o textură incredibil de pufoasă, iar rezultatul este un cozonac de casă ca în copilarie!

Igredientele de care ai nevoie pentru cozonacul Jamiliei

Pentru cozonac:

1 kg făină

350 ml lapte

250 g zahăr

200 g smântână

100 ml ulei

100 g unt topit

20 g drojdie uscată / 50 g drojdie proaspătă

10 g coajă de portocală

10 g coajă de lămâie

8 gălbenușuri

1 lingură extract de vanilie

1 lingură esență de lămâie

puțină sare

Pentru cremă:

500 g nucă măcinată

200 g rahat

200 g zahăr

50 g cacao

4 albușuri

1 lingură esență de rom", a scris Jamila pe pagina ei de Facebook.