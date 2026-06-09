SAFE: Firma cu 15 angajați care a obținut contracte de sute de milioane de euro de la stat

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O companie discretă din București, cu doi acționari și un număr mediu de doar 15 angajați în ultimii ani, a ajuns să joace într-o ligă uriașă a contractelor publice.

Potrivit unei investigații realizate de Antena 3 CNN și difuzate în cadrul emisiunii Exces de Putere, SC Logic Computer SRL apare, din 2018 și până în prezent, în nu mai puțin de 200 de contracte cu statul român, cu o valoare cumulată de peste 2,19 miliarde de lei cu TVA, adică aproximativ 450 de milioane de euro.

Cel mai recent episod vine chiar din zona programelor strategice ale Guvernului. La data de 2 iunie 2026, Executivul a transmis un comunicat privind stadiul implementării Programului SAFE. În document, Guvernul anunța că, anterior datei de 30 mai 2026, au fost semnate mai multe contracte pentru achiziția de echipamente cu utilizare duală. Printre acestea se află și contractul privind achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică, în valoare de 109.907.000 de euro.

Contractul a fost încheiat cu SC Logic Computer SRL, iar Guvernul a precizat că investiția urmează să fie realizată integral în România.

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, SC Logic Computer SRL este controlată de Laurențiu Dumitrache, în vârstă de 66 de ani, și Constantin Nica, în vârstă de 59 de ani, ambii din București. Cei doi dețin, în calitate de asociați persoane fizice, câte 50% din capitalul social al companiei.

Investigația arată însă amploarea relației acestei companii cu statul român. Începând cu anul 2018, SC Logic Computer figurează ca participantă la aproximativ 200 de contracte publice, în special cu instituții de forță ale statului. Valoarea cumulată a acestor contracte se ridică la 1.831.125.237,91 lei fără TVA, respectiv 2.197.350.285,5 lei cu TVA inclus.

Lista instituțiilor care au contractat produse sau servicii de la Logic Computer ridică semne de întrebare prin dimensiunea și sensibilitatea domeniilor implicate. Printre autoritățile contractante se numără Ministerul Apărării Naționale, UM 0929 București, structură asociată Serviciului Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne, Institutul pentru Tehnologii Avansate al SRI, Direcția Generală de Protecție Internă, Serviciul secret al MAI, Complexul Energetic Oltenia, Serviciul de Telecomunicații Speciale, ANCOM, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Camera Deputaților și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Cu alte cuvinte, o firmă relativ mică după numărul de angajați a devenit, în ultimii ani, un furnizor important pentru zone esențiale ale statului: apărare, informații, securitate internă, comunicații speciale, energie, justiție și administrație centrală.

Potrivit acelorași date contabile citate în investigație, compania a funcționat în ultimii cinci ani cu un număr mediu de aproximativ 15 salariați. În același timp, la 31 decembrie 2025, SC Logic Computer SRL figura în bilanțul contabil cu datorii totale de 166.926.601 lei.

Numele Logic Computer nu apare pentru prima dată într-un context sensibil. Potrivit investigației, compania a fost menționată, în urmă cu doi ani, într-o investigație a Consiliului Concurenței. În luna iunie 2024, Consiliul Concurenței anunța că a efectuat inspecții inopinate la sediile a 14 companii active pe piața comercializării echipamentelor de tehnologia informației și comunicații din România.

„Inspecțiile s-au derulat în cadrul investigației privind posibile trucări ale unor licitații publice având ca obiect comercializarea echipamentelor de tehnologia informației și comunicații furnizate de către Cisco Systems Romania SRL”, se arăta în comunicatul de presă al Consiliului Concurenței.

În acest context, cazul Logic Computer devine mai mult decât o simplă listă de contracte publice. Vorbim despre o companie cu structură restrânsă, expunere masivă la bani publici, contracte în zone strategice și acces recent la fonduri importante prin Programul SAFE. Iar întrebarea firească este cum a ajuns o astfel de firmă să fie atât de prezentă în achizițiile unor instituții-cheie ale statului român.