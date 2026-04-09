Ziua în care se fac cozonacii și pasca de Paște. Două rețete ca la mama acasă

În Joia Mare, după tradiția românească, gospodinele pregătesc aluatul pentru pască și cozonaci, respectând obiceiurile străvechi ale Săptămânii Patimilor.

Vă propunem două rețete de cozonac și pască pentru Paști, ca la mama acasă:

Ingrediente pentru cea mai bună rețetă de cozonac gustos ca la mama acasă

1 kg faină

70 grame drojdie

300 grame zahar

4 ouă

200 ml ulei

500 ml lapte

un praf de sare

1 lingură esență rom

1 pliculeț zahăr vanilat

coajă rasă de la o lămâie

Ce conține umplutura cozonacului de Paști:



100 mililitri lapte

100 grame nucă

50 grame cacao

puțin ulei

100 grame rahat

100 grame stafide

susan si mac

1 ou pentru uns

Mod de preparare rețetă cozonac

Drojdia se amestecă cu o linguriță de zahăr și puțin lapte cald pentru a prepara maiaua și se lasă să crească timp de 20 de minute.

Între timp, se amesteca restul de lapte cu zahărul, ouăle, sarea, zaharul vanilat și esențele. Apoi, se amestecă un praf de sare cu maiaua și făină și astfel începe frământatul, pentru a avea un aluat moale și pufos. La sfârșit se adaugă uleiul și se frământă până se incorporează tot. Se lasă la crescut, se pune un prosop pe el, într-un loc cald, până își dublează volumul. Acum, se pregătesc formele, se ung cu ulei, se pune și hârtie de copt ca să nu se ardă. Intre timp se pregateste umplutura.

Rahatul se taie fâșii, nuca prajită ușor în cuptor se fărămițează, stafidele se pun la hidratat în câteva linguri de lapte cald cu esență rom. Cacaoa se dizolvă în puțin ulei și amestecăm, precum la maioneză, până se dizolvă cacaoa, după care dizolvăm cu lapte. În cazul în care se îngroașă compoziția să nu vă îngrijorați. Puneți lapte până ajungeți la consistența unei smântâni mai diluate un pic pentru a putea fi întinsă pe cocă.

Următorii pași în prepararea cozonacilor

Se împarte aluatul crescut în 4 bile și vor ieși 2 cozonaci. Se unge masa cu puțin ulei și se întind cele patru foi în formă de dreptunghi.

Se unge cu cacoa, se presară rahatul, nuca și stafidele după care se rulează aluatul pe lungime, obținând 4 rulouri. Se răsucesc câte două rulouri. Aveți grijă să băgați capetele un pic dedesupt, pentru a nu se desface în tavă. Se pun cozonacii în forme și se lasă la crescut, acoperiți cu un prosop curat, într-un loc cald, pentru aproximativ 30 de minute. După ce au crescut, se ung cu ou și se presară susan și/sau mac, dupa preferință.

Se coc cozonacii în cuptorul preîncălzit la 170 de grade, aproximativ 45 de minute. Se verifică cu scobitoarea dacă sunt făcuți, daca iese curată sunt gata! Se scot din forme și se lasă la răcit, scrie Bucătaraș.ro. Poftă bună!

Rețetă pască de Paști ca la mama acasă

Ingrediente:

Aluat de cozonac:

2 ouă

250 grame iaurt

200 grame zahăr

3 lingurițe drojdie uscată

150 grame unt

3 zahăr vanilat

aprox. 800 grame făină



Umplutura:

1 kg brânză de vaci

100 grame smântână

5 ouă

100 grame zahar (după gust)

1 esență vanilie

300 grame stafide

Mod de preparare Rețeta pască exact ca la mama acasă

Aluatul de cozonac se pregătește astfel: Se pune făină într-un castron, se adaugă zahărul, zaharul vanilat și drojdia uscată. Apoi, se adaugă untul topit, iaurtul la temperatura camerei și ouăle bătute. Se frământă cu mâna sau se pot frământa la robot ori la mașina de pâine, după preferință.

Se acoperă aluatul cu un prosop curat și se lasă la crescut o oră, într-un loc cald. După ce a crescut aluatul, se întinde o foaie și se așază într-o formă de tort cu pereți detașabili ori într-o formă de tarta de 28 centimetri dimensiune. Se amestecă toate ingredientele pentru umplutura cu un mixer și se răstoarnă compoziția în tavă.

Se taie marginile de aluat ce depășesc forma. Deasupra se pot pune frunzulițe din aluat si în jurul tăvii și apoi în formă de cruce.

Se lasa să mai crească 30 de minute la loc cald, ulterior se pune pasca în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade și se lasa aproximativ 45 de minute. Verificați dacă brânza este închegată. Se scoate pasca și se lasă să se răcească puțin în tavă, apoi se transfera pe un grilaj până se răcește complet, notează sursa citată.

