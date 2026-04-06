Greșeala pe care o faci când gătești la air fryer. Poate avea consecințe neplăcute

Șunca afumată, considerată de specialiști drept un posibil agent cancerigen, rămâne extrem de populară în Europa, unde consumul a ajuns recent la aproximativ 162.500 de tone anual. Gustul său intens o face nelipsită din sandvișuri sau preparate de mic dejun, iar metodele moderne de gătit, precum friteuza cu aer cald, au devenit tot mai utilizate.

Cu toate acestea, nutriționiștii avertizează că această combinație ar putea fi mai problematică decât pare la prima vedere.

De ce nu este recomandată friteuza cu aer cald

Nutriționista Brenda Peralta susține că alimentele bogate în grăsimi, cum este șunca, nu sunt potrivite pentru acest tip de aparat.

Grăsimea eliberată în timpul gătirii se poate acumula rapid, începe să fumege și chiar să sară pe elementul de încălzire, generând mirosuri neplăcute și risc de deteriorare a aparatului.

În plus, procesul de gătire poate fi inegal, ceea ce crește riscul ca șunca să nu fie preparată corespunzător.

Risc de toxiinfecție alimentară

Un alt pericol important este gătirea insuficientă. Specialiștii avertizează că șunca preparată neuniform poate duce la toxiinfecții alimentare.

Simptomele pot include greață, diaree, crampe abdominale, pierderea apetitului și dureri musculare, potrivit sistemului britanic de sănătate (NHS).

Probleme practice în utilizare

Pe lângă riscurile pentru sănătate, există și inconveniente practice.

Feliile subțiri de șuncă sunt dificil de manevrat în coșul friteuzei, riscând să se rupă la întoarcere sau la scoatere. De asemenea, capacitatea redusă a aparatului face dificilă prepararea unei cantități mai mari, ceea ce poate deveni incomod atunci când gătești pentru mai multe persoane.

Alternative mai sigure recomandate de specialiști

Pentru cei preocupați de sănătate, specialiștii recomandă metode alternative de preparare.

Dieteticianul Lisa Cimperman sugerează încălzirea șuncii la cuptorul cu microunde, așezată pe un prosop de hârtie. Acesta absoarbe excesul de grăsime, rezultând o variantă mai puțin grasă și mai sigură pentru consum.

Deși friteuza cu aer cald este un aparat versatil și popular, nu toate alimentele sunt potrivite pentru acest mod de preparare. În cazul șuncii, specialiștii avertizează că riscurile pot depăși beneficiile, iar alegerea unei metode alternative ar putea face diferența pentru sănătatea ta.