DCNews Lifestyle Greșeala pe care o faci când gătești la air fryer. Poate avea consecințe neplăcute
Data actualizării: 22:26 06 Apr 2026 | Data publicării: 22:25 06 Apr 2026

Greșeala pe care o faci când gătești la air fryer. Poate avea consecințe neplăcute
Autor: Alexandra Curtache

Greșeala pe care o faci când gătești la air fryer. Poate avea consecințe neplăcute / Foto: Unsplash

Un expert în nutriție atrage atenția asupra unui obicei tot mai popular în bucătării: prepararea șuncii în friteuza cu aer cald. Deși pare o metodă rapidă și comodă, aceasta poate ascunde riscuri pentru sănătate și siguranță.

Șunca afumată, considerată de specialiști drept un posibil agent cancerigen, rămâne extrem de populară în Europa, unde consumul a ajuns recent la aproximativ 162.500 de tone anual. Gustul său intens o face nelipsită din sandvișuri sau preparate de mic dejun, iar metodele moderne de gătit, precum friteuza cu aer cald, au devenit tot mai utilizate.

Cu toate acestea, nutriționiștii avertizează că această combinație ar putea fi mai problematică decât pare la prima vedere.

De ce nu este recomandată friteuza cu aer cald

Nutriționista Brenda Peralta susține că alimentele bogate în grăsimi, cum este șunca, nu sunt potrivite pentru acest tip de aparat.

Grăsimea eliberată în timpul gătirii se poate acumula rapid, începe să fumege și chiar să sară pe elementul de încălzire, generând mirosuri neplăcute și risc de deteriorare a aparatului.

În plus, procesul de gătire poate fi inegal, ceea ce crește riscul ca șunca să nu fie preparată corespunzător.

Risc de toxiinfecție alimentară

Un alt pericol important este gătirea insuficientă. Specialiștii avertizează că șunca preparată neuniform poate duce la toxiinfecții alimentare.

Simptomele pot include greață, diaree, crampe abdominale, pierderea apetitului și dureri musculare, potrivit sistemului britanic de sănătate (NHS).

Probleme practice în utilizare

Pe lângă riscurile pentru sănătate, există și inconveniente practice.

Feliile subțiri de șuncă sunt dificil de manevrat în coșul friteuzei, riscând să se rupă la întoarcere sau la scoatere. De asemenea, capacitatea redusă a aparatului face dificilă prepararea unei cantități mai mari, ceea ce poate deveni incomod atunci când gătești pentru mai multe persoane.

Alternative mai sigure recomandate de specialiști

Pentru cei preocupați de sănătate, specialiștii recomandă metode alternative de preparare.

Dieteticianul Lisa Cimperman sugerează încălzirea șuncii la cuptorul cu microunde, așezată pe un prosop de hârtie. Acesta absoarbe excesul de grăsime, rezultând o variantă mai puțin grasă și mai sigură pentru consum.

Deși friteuza cu aer cald este un aparat versatil și popular, nu toate alimentele sunt potrivite pentru acest mod de preparare. În cazul șuncii, specialiștii avertizează că riscurile pot depăși beneficiile, iar alegerea unei metode alternative ar putea face diferența pentru sănătatea ta.

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj, în play-off-ul Superligii
Publicat acum 21 minute
Centrele de adopții înlocuiesc adăposturile clasice: autoritățile vor să schimbe percepția asupra câinilor fără stăpân
Publicat acum 33 minute
5 semne că prietenul tău blănos își cere scuze după ce a greșit
Publicat acum 46 minute
Greșeala pe care o faci când gătești la air fryer. Poate avea consecințe neplăcute
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Premeditare sau impuls? Detaliul care poate schimba tot dosarul în cazul medicului ucis
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 30 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 4 ore si 7 minute
Trump spune ce a declanșat ruptura dintre SUA și NATO. De asemenea, a zis că Iranul ar putea fi „eliminat” marți noapte
Publicat acum 5 ore si 1 minut
PSD, concesie mare pentru partenerii de guvernare: Bogdan Chirieac spune cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan
Publicat acum 15 ore si 41 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 44 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close