Toxiinfecție alimentară la nuntă. Mai dai darul dacă ajungi la spital? Cum trebuie gestionată criza
Data publicării: 21 Mai 2026

EXCLUSIV Toxiinfecție alimentară la nuntă. Mai dai darul dacă ajungi la spital? Cum trebuie gestionată criza
Autor: Anca Murgoci

nuntă / Fotografie de la Andrea Prochilo: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/34241945/
Ce facem dacă mergem la o nuntă și apoi ne confruntăm cu o toxiinfecție alimentară?

Mai dăm darul? Am discutat acest subiect cu Delia Nistor, organizator de evenimente. Ne-am gândit la acest subiect văzând situația din Iași. Zeci de persoane au acuzat, săptămâna trecută, simptome de toxiinfecție alimentară, după ce au participat la o nuntă. Direcţia de Sănătate Publică a demarat o anchetă în acest sens. Autorităţile sanitare au precizat că în cadrul anchetei epidemiologice demarate au fost recoltate coproculturi, probe de sanitaţie, probe de apă şi probe din alimente. Toate acestea sunt analizate în laboratorul Direcţia de Sănătate Publică Iaşi.

Așadar... când întâmpinăm astfel de situații, ce facem? Mai dăm dar de nuntă? Delia Nistor, organizator de evenimente, a venit cu răspunsul.

„Din perspectiva unui wedding planner, o suspiciune de toxiinfecție alimentară la o nuntă este una dintre cele mai delicate situații care pot apărea după un eveniment, pentru că afectează direct sănătatea invitaților și poate transforma o zi importantă într-o experiență traumatică.

În astfel de cazuri, primul pas ar trebui să fie grija față de invitați: verificarea stării lor, recomandarea de a apela la medic și centralizarea informațiilor. Ulterior, este esențial ca mirii să discute imediat cu locația/cateringul, iar situația să fie tratată oficial, nu „pe vorbe” sau prin presupuneri”, ne-a spus Delia Nistor.

În ceea ce privește darul de nuntă, Delia Nistor ne-a zis că „lucrurile depind foarte mult de momentul în care apare problema. De cele mai multe ori, darul este deja oferit în seara evenimentului, înainte ca simptomele să apară. Dacă însă problema devine evidentă chiar în timpul nunții sau imediat după, pot apărea tensiuni, nemulțumiri și discuții delicate. Nu aș spune că invitații refuză automat darul, dar cu siguranță incidentul schimbă complet percepția asupra evenimentului.

Da, pot exista situații în care oamenii cer banii înapoi sau consideră că mirii, locația ori furnizorul de catering ar trebui să își asume o formă de compensare. Totuși, din punctul meu de vedere, este important să nu se tragă concluzii înainte de o verificare reală. O toxiinfecție alimentară trebuie confirmată medical și investigată, pentru că pot exista mai multe surse posibile”.

Delia Nistor a mai zis, pentru DC News, că foarte importantă este comunicarea

„Comunicarea publică este extrem de importantă. Cel mai greșit lucru ar fi negarea agresivă, atacarea invitaților sau încercarea de a ascunde situația. Mirii și furnizorii implicați ar trebui să comunice calm, empatic și responsabil: să arate că iau situația în serios, că sunt în legătură cu invitații afectați și că așteaptă concluziile instituțiilor abilitate. În astfel de momente, tonul contează enorm. O reacție defensivă poate transforma incidentul într-un scandal mult mai mare”.

Recomandare pentru oamenii care se căsătoresc

„Pentru mirii care vor să evite un astfel de risc, recomandarea mea este să aleagă locații și furnizori verificați, cu autorizații clare, experiență și proceduri serioase de siguranță alimentară. Este important ca meniul să fie discutat atent, să se evite improvizațiile riscante, mai ales vara, și să existe grijă la preparatele sensibile: creme, pește, fructe de mare, lactate, ouă, maioneze sau produse care trebuie păstrate la temperaturi stricte.

De asemenea, mirii ar trebui să întrebe concret locația cum gestionează depozitarea, servirea, probele alimentare și ce proceduri există în caz de incident. Pare un detaliu tehnic, dar poate face diferența între un eveniment reușit și o situație foarte complicată.

În final, cred că siguranța invitaților trebuie tratată cu aceeași seriozitate ca decorul, muzica sau programul artistic. O nuntă frumoasă nu înseamnă doar estetică, ci și responsabilitate”, a mai zis Delia Nistor, wedding & event planner.

nunta
toxiinfectie alimentara
petrecere
iasi
