Nicuşor Dan are un nou consilier. Cine e Radu-Ioan Mogoş
Data publicării: 21 Mai 2026

Nicuşor Dan are un nou consilier. Cine e Radu-Ioan Mogoş
Autor: Florin Răvdan

imagine cu nicusor dan Nicușor Dan, președintele România. Sursa foto: Agerpres
Preşedintele Nicuşor Dan are un nou consilier. Află de aici cine este Radu-Ioan Mogoş.

Conform unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan a semnat un decret pentru numirea în funcţia de consilier de stat a lui Radu-Ioan Mogoş. 

Cine este Radu-Ioan Mogoş 

Conform informaţiilor publice, Radu-Ioan Mogoş este doctor în economie, dar şi lector universitar în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. 

Acesta a predat Sisteme Informatice Economice, Inteligență Artificială și Programare la Academia de Studii Economice. Deține o diplomă de doctorat în domeniul Cibernetică și Statistică Economică și a absolvit un program postdoctoral în domeniul economic.

Este membru al Asociației Române de Management al Proiectelor și al Asociației INFOREC. De asemenea, a fost membru în echipa a 12 proiecte naționale și internaționale.

Activitatea sa de cercetare se concentrează pe educația și formarea bazate pe tehnologie, inovarea de servicii și produse, inteligența artificială, dezvoltarea și programarea de aplicații și sisteme economice, precum și pe managementul cunoașterii. A publicat peste 12 cărți și capitole de cărți, alături de 40 de articole în reviste de specialitate și în volume ale unor conferințe.

