Subcategorii în Politica

DCNews Politica Social-democrații iau în calcul varianta unui guvern minoritar PSD. Olguța Vasilescu: Cărțile sunt pe masa lui Nicușor Dan
Data publicării: 18 Mai 2026

Social-democrații iau în calcul varianta unui guvern minoritar PSD. Olguța Vasilescu: Cărțile sunt pe masa lui Nicușor Dan
Autor: Doinița Manic

imagine cu Olguța Vasilescu, primarul Craiovei Olguța Vasilescu a vorbit și despre varianta de premier Delia Velculescu. Sursa foto: Agerpres
Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, spune că există varianta unui guvern minoritar PSD.

Primarul Craiovei și unul dintre liderii importanți ai PSD, Olguța Vasilescu, spune că una dintre variantele luate în calcul de social-democrați este formarea unui guvern minoritar. Totodată, aceasta a declarat că nu crede că se va ajunge la negocieri cu AUR pentru un guvern minoritar, subliniind că dacă PSD va da un premieri, acela ar fi Sorin Grindeanu.

„Noi susținem mai multe variante. Oricare dintre ele poate, până la urmă, să fie aleasă de președintele Nicușor Dan. Sigur că prima variantă cu care am venit este cea pe care o știți cu toții: că putem să facem parte din aceeași coaliție, dar fără Ilie Bolojan ca prim-ministru.

Apoi, a doua variantă este aceea de a accepta un premier politic din partea Partidului Național Liberal, având în vedere că ei trebuiau să guverneze până la finalul acestui an.

Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD și cred că putem să strângem voturile necesare. Există și varianta unui premier tehnocrat, dar nu orice fel de variantă. Adică nu respingem din start ideea de a exista un premier tehnocrat, cu o majoritate consolidată  în Parlament, din partidele proeuropene, dar nu s-a discutat deocamdată niciun nume”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu, despre varianta unui guvern minoritar PSD: Cred că putem să strângem voturile necesare în Parlament 

„Nu cred că vom ajunge acolo (le negocieri cu AUR n.r.), pentru că președintele Nicușor Dan a fost foarte categoric și anume că nu va accepta niciun fel de combinație cu AUR. Dar tocmai v-am spus că există și varianta unui guvern minoritar PSD și eu cred că putem să strângem voturile necesare în Parlament ca să poată fi susținut.

Noi am spus deja că, dacă este ca PSD-ul să dea premierul României, acesta va fi liderul partidului, domnul Sorin Grindeanu", a mai declarat aceasta.

Primarul Craiovei, despre varianta de premier Delia Velculescu: Dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost

Cât despre varianta de premier Delia Velculescu, vehiculată în spațiul public, primarul Craiovei a spus că nu o cunoaște, subliniind că „dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost”.

„Nu știu cine este doamna al cărei nume se vehiculează, dar cred că premierul ar trebui să cunoască realitățile din România. Apoi, va trebui să se așeze la masă cu partidele politice, cu un program de guvernare în față, să vedem ce idei are. Deocamdată, neștiind numele, nici nu are rost să fac supoziții pe această temă.

Sigur, am putea să acceptăm, dar, v-am spus, depinde foarte mult cine este nominalizarea și ce program are. Dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost. Nu o cunoaștem pe doamna respectivă. Eu, cel puțin, nu am auzit de doamna. Nu știu dacă și colegii mei o cunosc, nu cred”, a mai spus ea.

