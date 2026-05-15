Mutarea făcută de omul lui Gheorghiu la ADR. Achiziția publică oprită printr-o decizie de ultim moment

Noul președinte al Autorităţii pentru Digitalizarea României, Aurel-Cătălin Giulescu, a emis vineri o decizie prin care au fost anulate procedurile de achiziţie publică pentru implementarea proiectului „Platforma Naţională de Interoperabilitate”.

Conform unui comunicat al ADR, hotărârea anulării achiziţiei se fundamentează pe identificarea unor nereguli în cadrul iniţierii procedurii, ce pot cauza un blocaj juridic, pentru că autoritatea se află în imposibilitatea angajării de cheltuieli publice şi, prin urmare, nu poate semna contractul de achiziţie la finalul evaluării.

Achiziţia pentru proiectul PNI, invalidată: lipsă hotărâre de Guvern la momentul lansării procedurii

"Lansarea procedurii de achiziţie publică a fost făcută prematur, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute expres de lege, în sensul în care, la data publicării anunţului, pe data de 10.02.2026, nu exista adoptată o hotărâre a Guvernului privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului "Platforma naţională de interoperabilitate - PNI", act obligatoriu care conferă dreptul legal de a efectua cheltuieli din bugetul public şi validează oportunitatea investiţiei. Lipsa hotărârii Guvernului pentru aprobarea notei de fundamentare a achiziţiei conduce la imposibilitatea semnării de către Autoritatea pentru Digitalizarea României a angajamentului legal (contractul de achiziţie) cu eventualul ofertant declarat câştigător, fiind încălcate prevederile art. 14 şi ale art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare", se menţionează în comunicat.

Cum se aprobă investiţiile din fonduri publice, potrivit prevederilor legale

Potrivit sursei citate, conform prevederilor legale, pentru aprobarea documentaţiilor instituţiilor publice, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, trebuie aprobate de către: Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei; ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 10 milioane lei şi 100 de milioane lei; ceilalţi ordonatori de credite, pentru valori până la 10 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorilor de credite ierarhic superiori, cu privire la necesitatea şi oportunitatea investiţiei.

Ce este Platforma Naţională de Interoperabilitate

"Platforma Naţională de Interoperabilitate reprezintă un proiect de digitalizare a administraţiei depăşit doar de Cloud-ul Guvernamental ca impact asupra cetăţenilor şi infrastructurii statului, iar acest proiect nu poate fi demarat fără respectarea întru totul a legislaţiei. În momentul în care toţi paşii obligatorii impuşi de actele normative în vigoare vor fi îndepliniţi, procedura de licitaţie publică va fi reluată", se precizează în comunicat.

Obiectivele proiectului PNI

Obiectivele proiectului sunt: optimizarea operaţiunilor guvernamentale prin interconectarea, consolidarea activelor IT şi reutilizarea datelor - cetăţenii vor beneficia de un guvern conectat şi eficient, instituţiile publice vor opera şi vor interacţiona printr-o platformă tehnologică comună pentru a oferi servicii de înaltă calitate, cetăţenii vor putea să ofere date cu caracter personal guvernului o singură dată, iar instituţiile publice vor putea reutiliza aceste date pentru furnizarea de servicii; realizarea PNI, care să ofere servicii de schimb de date care să permită schimbul de elemente justificative pentru procedurile online, prin aplicarea principiului "once-only";

integrări cu sistemele informatice ale furnizorilor de registre de bază şi ale instituţiilor publice care utilizează date din registrele de bază; integrarea cu nodul EIDAS şi proiectul PSCID/RoeID, care va furniza autentificarea digitală a cetăţenilor români; integrarea cu portalul Single Digital Gateway - proiectul PDURo; integrări cu serviciile electronice din portalurile instituţiilor guvernamentale sectoriale (sistemele de tip hub de servicii - ex. Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Externe etc); servicii publice integrate oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri, precum şi reducerea de sarcini administrative la accesarea serviciilor publice naţionale; cooperarea interinstituţională va ajuta la dezvoltarea practicilor organizaţionale de gestionare a datelor în administraţia publică, precum şi a serviciilor tehnice de schimb de date; realizarea Registrului Naţional al Registrelor.

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului este de aproape 164,431 milioane lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR este de circa 123,24 milioane lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 41,191 milioane lei.

