Reacția Guvernului la acuzațiile de trafic de influență aduse Oanei Gheorghiu

Scandalul generat în jurul emailurilor trimise de Oana Gheorghiu, vicepremierul demis, continuă. Oana Gheorghiu este acuzată de trafic de influență de fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, după ce ar fi trimis, de pe adresa de e-mail oficială de vicepremier, două mesaje către conducerea ADR și a Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS).

În mailurile respective Oana Gheorghiu întreba dacă există interes pentru produsele grupului german Schwarz, companie care deține și Kaufland. Kaufland este parte a grupului Schwarz și a donat 250.000 de euro în anul 2021 unui proiect al ONG-ului Asociația „Dăruiește Viață”, condus anterior de aceasta.

Mai mult, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a cerut joi demisia sau demiterea ministrului Economiei, Irineu Darău, şi a vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care îi acuză de trafic de influenţă.

Gheorghiu ar urma să conducă Comisia pentru implementarea portofelului european pentru identitatea digitală

Astfel, joi, în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria, Mihail Jurca, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan, dar și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, au fost întrebați despre acuzațiile de trafic de influență apărute la adresa Oanei Gheorghiu.

"Ați trimis la Secretariatul General al Guvernului, între timp a apărut și în Monitorul Oficial, o decizie prin care se înființează o comisie de implementare a portofelului digital de digitalizare... acest comitet ar urma să fie condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, în condițiile în care au apărut acuzațiile de trafic de influență la adresa sa... întrebarea e dacă va afecta într-un fel această comisie?", a întrebat o jurnalistă.

"Cancelaria și-a făcut datoria de a face procedura administrativă de a realiza această decizie. Nu am niciun dubiu că grupul de lucru, ceea ce face doamna vicepremier, este absolut corect, dar nu pot comenta pe conținut, pentru că nu îl cunosc (... ) Nu am văzut acele mailuri, nu mă pot pronunța", a spus Mihail Jurca, evitând acest subiect.

Ce a răspuns Ioana Dogioiu despre acuzațiile de trafic de influență la adresa Oanei Gheorghiu

De asemenea, și Ioana Dogioiu a răspuns la acuzațiile aduse Oanei Gheorghiu.

"Doamna Oana Gheorghiu nu este acuzată de trafic de influență, decât în presă (....) În opinia mea, nu este un conflict de interese. Nu pot să formulez o opinie a Guvernului, ci pot să formulez opinia mea. Nu este un conflict de interese pentru că au fost foarte mulți sponsori ai acelui demers extraordinar, primul spital construit, practic, din donații în România. Cred că au fost mii de sponsori, inclusiv sute de firme. Nu a fost sponsorizată doamna personal sau o firmă a doamnei, ci este un demers pe care, astăzi, îl vedem pe picioare și funcțional.

Deci, eu nu văd unde este conflictul de interese, dar orice persoane care au suspiciuni în privința acestui lucru pot să sesizeze organe competente, care să decidă dacă este conflict dacă a fost trafic de influență. Eu, personal, nu văd nimic din elementele unui trafic de influență, dar nu am sesizat că cei care acum o acuză de ceva ce s-a întâmplat în ianuarie, iar acum suntem în mai, niciunul dintre ei, de fapt este unul, nu a considerat o cale să o reclame că ar fi un trafic, conflict ceva. Nu s-a întâmplat asta, dar acum, după ce persoana a fost demisă, observăm asta. Este în regulă și așa, dar haideți înainte de a exista aceste acuzații, să le formalizeze o instituție", a spus Dogioiu.

Va trimite Guvernul Corpul de Control la Oana Gheorghiu?

Întrebată ulterior dacă premierul va trimite Corpul de Control la Oana Gheorghiu, Ioana Dogioiu a mai spus: "Nu am o informație dacă va fi sau nu. Aș vrea să clarificăm niște lucruri pentru că mi se pare că s-a accentuat discuția din perspectiva integrității, nu din perspectiva oportunității. Studiind toate mailurile, toate documentele care au fost puse la dispoziție, am observat că întâlnirile nu au fost secrete, ci sunt înregistrate în RUTI, există. În al treilea rând, în mailurile care îi sunt imputate doamnei Oana Gheorghiu nu am văzut niciunde ca ea să ceară încheierea unui contract sau orice alte beneficii, ci am văzut doar o solicitare dacă li s-a părut relevant ceva în discuția organizată cu mai multe instituții".