Ce este boala "pesedism", care macină instituțiile statului din interior, conform lui Ilie Bolojan/ E pregătit pentru o nouă guvernare: nu voi fugi
Data publicării: 11 Mai 2026

Ce este boala ”pesedism”, care macină instituțiile statului din interior, conform lui Ilie Bolojan/ E pregătit pentru o nouă guvernare: nu voi fugi
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan declară că, dacă situația va fi de așa natură, nu va fugi de răspunderea de a fi prim-ministru într-un nou Guvern.

”Mai sunteți dispus sau nu să reveniți în fruntea Guvernului?” a fost întrebat Ilie Bolojan, la Digi24, luni seară. 

”În această ipoteză, dacă se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum, în vara anului trecut, când nimeni nu a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere” a răspuns Ilie Bolojan

Boala care a măcinat Guvernul din interior

Premierul consideră că este o ”boală” numită ”pesedism”, prin care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea ei. ”Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar la PSD această boală, să ne înțelegem bine. Când stati cu PSD-ul, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli. Dar, sigur, PSD-ul, că ne place sau nu, este întruchiparea acestei boli.

Este o gândire care nu generează performanță pentru că instituția nu mai face concursuri corecte, ci se intră pe pile, nu mai este eficientă, ci creează sinecuri. Este opusul a ceea ce am probat și am lucrat ani de zile la Oradea, ca instituțiile să funcționeze pentru oameni, iar cei din interior să fie în serviciul cetățeanului. Asta înseamnă concursuri corecte, oameni competenți și să lucrezi după reguli” consideră Ilie Bolojan. El avertizează că dacă țara va continua cu ”boala PSD”, nu vom performa. 

Ce este boala "pesedism", care macină instituțiile statului din interior, conform lui Ilie Bolojan/ E pregătit pentru o nouă guvernare: nu voi fugi
 
