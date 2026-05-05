„Ilie Bolojan, dacă rezistă acestui test, capătă forță chiar și în fața președintelui”, spune analistul Cătălin Done

Analistul politic Cătălin Done susține, la B1TV, că premierul Ilie Bolojan pornește cu un nivel de încredere de aproximativ 40%.

„Există două scenarii. Fie este debarcat din fruntea PNL de către o majoritate critică care își dorește continuitate cu PSD, și atunci vorbim categoric de înmormântarea PNL-ului, pentru că electoratul acestui partid, electoratul de dreapta, în general, este extrem de nemulțumit de alianța cu PSD, fie vor înțelege acești lideri că Ilie Bolojan este cu adevărat locomotiva partidului, pentru că, cu toate că a adoptat măsuri nepopulare, se bucură totuși de o susținere de 40% în sondaje, ceea ce indică foarte clar că o parte semnificativă din electorat are încredere în Ilie Bolojan și consideră că reformele sale sunt necesare”, spune Done.

Analistul a explicat că, dacă Ilie Bolojan reușește să treacă acest test, „efectul nu se oprește la supraviețuirea politică imediată”. Într-un astfel de scenariu, „Ilie Bolojan își poate consolida poziția internă și poate câștiga mai multă greutate în negocierile politice viitoare”.

Mai mult, această consolidare s-ar putea resimți inclusiv în raport cu Nicușor Dan, unde „ar putea căpăta o forță chiar în fața președintelui”.

„Surpriză, pare că Ilie Bolojan rezistă. Cumva, Ilie Bolojan își consolidează poziția în interiorul partidului. Acum, dacă Ilie Bolojan va rezista testului moțiunii de cenzură, cu atât mai mult el capătă forțe nu doar în interiorul PNL-ului, ci capătă forțe inclusiv vis-a-vis de ceilalți actori politici, în principal față de președintele Dan, care, surprinzător, enervând electoratului de dreapta, refuză să-l susțină pe Ilie Bolojan. Chiar și acum, în ultimul moment, el refuză acest lucru”, adaugă analistul.

Moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan se votează astăzi, în Parlament. Negocierile din culise sunt în toi în aceste momente, iar partidele fac calcule şi încearcă pe ultima sută de metri să atragă de partea lor politiceni.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului începe la ora 11:00. Parlamentul României are 465 de parlamentari, iar, pentru a trece moțiunea, sunt necesare 233 de voturi. Cele trei partide care au depus acțiunea în Parlament, față de Guvernul Bolojan, au 231 de voturi. Procedura începe cu dezbateri și discursuri, apoi începe votul efectiv, cu bile: bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot ”pentru”, iar bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot ”contra”. Dacă ambele bile sunt introduse în urna neagră înseamnă ”abţinere”. La final, sunt numărate voturile.