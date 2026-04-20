Marele absent de la evenimentul PSD - Momentul Adevărului - prin care se decide dacă e retras sprijinul politic premierului
Data actualizării: 18:21 20 Apr 2026 | Data publicării: 18:12 20 Apr 2026

EXCLUSIV Marele absent de la evenimentul PSD - Momentul Adevărului - prin care se decide dacă e retras sprijinul politic premierului
Autor: Anca Murgoci

WhatsApp Image 2026-04-20 at 17.03.51 Momentul adevărului / psd / FOTO: Florin Răvdan

A început evenimentul în care PSD decide dacă retrage sprijinul politic premierului.

Aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene PSD și ai Consiliului Politic Național al partidului decid luni dacă retrag sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, într-un eveniment care a început la Palatul Parlamentului.

Marele absent de la Parlament este Marcel Ciolacu, fostul premier al României.

Marcel Ciolacu

Biroul Permanent Național al PSD a stabilit luni dimineață întrebarea care va fi adresată membrilor partidului cu ocazia consultării interne denumite Momentul Adevărului.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Invitat surpriză la reuniunea PSD: Cine și-a făcut apariția în spatele sălii în timpul votului 

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?” - este întrebarea la care vor răspunde membrii PSD la referendumul intern.

VEZI ȘI: Zi decisivă pentru viitorul coaliției: PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ministrul Muncii: Au fost cele mai grele și mai urâte luni 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, luni, că este timpul ca social-democrații să tragă linie și să facă bilanțul politic al prezenței la guvernare în actuala coaliție

„Suntem astăzi din nou împreună pentru un moment decisiv pentru România și pentru PSD. Este timpul să tragem linie și să facem bilanțul politic al prezenței PSD la guvernare în actuala coaliție, un bilanț în fața românilor, un bilanț al îndeplinirii obiectivelor pe care ni le-am propus ca partid când am decis intrarea la guvernare alături de alte forțe pro-europene, ce am realizat, ce am fi dorit să facem pentru români și unde au apărut blocajele provocate de managementul defectuos al prim-ministrului”, a declarat Grindeanu, la începutul evenimentului Momentul Adevărului în cadrul căruia social-democrații vor decide, prin vot, dacă îi retrag sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Potrivit liderului PSD, orice bilanț trebuie să vină la pachet cu o autoevaluare.

„Așa este corect. De aceea, îi invit pe vicepremierul Marian Neacșu și pe miniștri să prezinte situația de la ministerele pe care le conduc, deoarece trebuie să fim conștienți că decizia de astăzi va fi rezultatul unei analize responsabile”, a zis Sorin Grindeanu. 

psd
marcel ciolacu
guvern
ilie bolojan
