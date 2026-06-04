Eugen Tomac, premier desemnat. Ilie Bolojan: Am rezerve că un Guvern tehnocrat va avea rezultate

"Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un Prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii.

(...) Și am ales, ca propunere de Prim-ministru, o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme, și, pentru asta, e nevoie de experiență politică", a declarat Nicuşor Dan joi seară.

În acest context, Ilie Bolojan, preşedintele PNL şi prim-ministru demis, a reacţionat. Conform acestuia, lipsa unei coaliţii de guvernare ar putea afecta Guvernul tehnocrat anunţat de Eugen Tomac.

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"Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, şi foarte probabil luni vom avea o discuţie cu premierul desemnat, în aşa fel încât să putem convoca forul de conducere al partidului şi să luăm o decizie. Dacă ar fi să fac câteva consideraţii, aş spune că avem rezerve faţă de posiblitatea ca un Guvern tehnocrat să aibă rezultate în perioada următoare.

De ce sunt aceste rezerve? Nu e suficient ca un Guvern să fie format din oameni de calitate, bine intenţionaţi. E nevoie de o susţinere fără echivoc în Parlament. Ori, ce se va întâmpla? Aşa cum am văzut că s-a întâmplat şi în ultimele 10-11 luni. Când Guvernul va fi pus în situaţia, şi nu o va putea evita, să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă acest Guvern. Şi proiectele de legi pe care le vor iniţia şi care vor trebui susţinute în Parlament riscă să nu mai fie susţinute. (...)

Gândiţi-vă că în perioada următoare, cu un Guvern tehnocrat care nu mai are susţinere explicită din partea unei coaliţii, riscul să nu aibă susţinere în Parlament e foarte mare.

Vor fi propuneri în Comisii, şi sunt astăzi zeci de propuneri, care sună bine. Ne vom trezi cu voturi care sună bine, cu abordări de tip populist, iar lucrurile nu pot funcţiona aşa.

Un Guvern politic are o răspundere prin grupuri parlamentare, s-a angajat în faţa electorilor, un Guvern tehnocrat nu are aceste lucruri. Şi având în vedere experienţa 2016, având în vedere ce a fost şi în acest an, probabilitatea ca lucrurile să iasă bine e destul de redusă. Pe baza acestor experienţă, am rezerve că va fi un Guvern de succes. Dar asta nu înseamnă că nu vom trata lucrurile cu responsabilitate, cu seriozitate. Vom avea discuţii, vom vedea agenda pe care o propune premierul desemnat şi vom lua o decizie după consultări", a declarat Ilie Bolojan la Euronews.

"Mi-am strâns toate lucrurile"

Ilie Bolojan a continuat, spunând că "România are nevoie, cât mai repede posibil, de un Guvern. Eu mi-am strâns toate lucrurile. Mai am dosarele curente la care lucrez, în jumătate de oră le pot ridica. Nu e o problemă pe tema asta. Problema este ca România să aibă un Guvern care nu complică lucrurile, şi care duce lucrurile bune mai departe. (n.r. dacă se prelungeşte situaţia, pentru a se găsi breşe în partide, să cedeze cineva din PNL sau PSD) Cu siguranţă pot apărea diverse situaţii. Voi asigura funcţionarea, aşa cum am făcut şi până acum, în condiţii cât mai bune a acestui Guvern, indiferent dacă am planuri de vacanţă sau nu".