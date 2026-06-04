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DCNews Politica PNL, mesaj după ce Eugen Tomac a fost desemnat pentru funcţia de prim-ministru

PNL, mesaj după ce Eugen Tomac a fost desemnat pentru funcţia de prim-ministru

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
pnl_inquam_photos_george_calin_70917900 Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin
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Partidul Naţional Liberal a transmis un mesaj după ce preşedintele Nicuşor Dan a decis să îl nominalizeze pe Eugen Tomac pentru funcţia de prim-ministru.

"Partidul Național Liberal ia act de decizia președintelui României de a-l nominaliza pe domnul Eugen Tomac în funcția de prim-ministru desemnat, cu mandatul de a încerca formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern.

PNL respectă atribuțiile constituționale ale președintelui și va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare.

PNL nu vrea să susţină un guvern din care face parte PSD

În același timp, Partidul Național Liberal reamintește decizia adoptată de conducerea partidului: PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect.

Considerăm că actuala criză politică și dificultățile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării.

De asemenea, PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare.

România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate în fața partenerilor externi și continuitate în implementarea reformelor asumate.

PNL dorește ieșirea cât mai rapidă din criza politică și guvernamentală, dar avertizează că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate.

Spiritul Constituției României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru. Dar PSD a fugit de această responsabilitate.

PNL rămâne consecvent în apărarea valorilor și principiilor democratice și interesului României", a transmis PNL. 

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pnl
eugen tomac
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