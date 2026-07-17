Sindicaliştii de la Camera Deputaţilor acuză erori grave în proiectul legii salarizării. "Nu e reformă, ci act de sabotaj premeditat"

Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaţilor spun că "proiectul de act normativ este în pragul unui colaps provocat".

"Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaţilor, în numele corpului de elită şi carieră al funcţionarilor publici parlamentari, denunţă public şi categoric tentativa de legiferare a Proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, elaborat pe baza documentelor Băncii Mondiale, nule din punct de vedere juridic.

În susţinerea acestui punct de vedere facem cunoscut opiniei publice faptul că, în preambulul tuturor documentelor tehnice (pag. 2 din fiecare dintre livrabilele anexate proiectului de lege - Clauză de limitare a responsabilităţii - https://mmuncii.gov.ro/ministerul-muncii-familiei-tineretului-si-solidaritatii-sociale-a-publicat-proiectul-legii-salarizarii-pentru-personalul-platit-din-fonduri-publice-respectiv-grilele-de-salarizare-si-calendarul-de/),Banca Mondială inserează o clauză de exonerare de răspundere, de o gravitate majoră în raport cu consecinţele financiare, administrative, sociale, etice şi morale pe care jalonul din PNRR privind legea salarizării îl reprezintă atât în raport cu România, care şi-a asumat un angajament faţă de Comisia Europeană, cât şi în raport cu fiecare dintre funcţiile publice din sistemul bugetar: "Banca Mondială nu garantează acurateţea datelor (...) şi nici nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventuale erori, omisiuni sau discrepanţe în informaţiile prezentate, sau răspunderea cu privire la utilizarea sau neutilizarea informaţiilor, metodelor, proceselor sau concluziilor exprimate."

În context, Ministerul Muncii, invocând autocraţia şi falsa rigurozitate ale Băncii Mondiale, a elaborat Proiectul legii salarizării unitare în baza rapoartelor instituţiei internaţionale care a evaluat funcţiile din întregul sistem bugetar, dar asupra cărora Banca Mondială îşi declină integral răspunderea şi nu îşi asumă responsabilitatea", transmite SFPP, printr-un comunicat de presă.

"Proiectul de act normativ este în pragul unui colaps provocat"

"În această configuraţie, consilierul parlamentar, cea mai înaltă funcţie de execuţie din Parlamentul României, înalt specializată, care ocupă funcţia prin concurs şi care gestionează proceduri complexe de control constituţional, anchete parlamentare, analiză juridică, diplomaţie parlamentară, cu un nivel drastic de interdicţii şi incompatibilităţi (coeficient 2,5), este plasat pe o treaptă inferioară funcţiilor generale şi chiar actorului mânuitor păpuşi marionete (coeficient 2,9 în grila de salarizare). Considerăm că asimilarea profund eronată de către Banca Mondială şi Ministerul Muncii a consilierului parlamentar de carieră (cu regim strict de integritate) cu consilierul politic temporar (care nu este supus niciunui regim de interdicţii şi incompatibilităţi) reprezintă un sabotaj fără precedent la adresa siguranţei naţionale prin distrugerea capacităţii tehnico-legislative a Parlamentului, la adresa rezilienţei instituţionale a statului, dar şi un afront direct şi incalificabil adus funcţionarului parlamentar de carieră, categorie cu o carieră specifică, individualizată, unică în sectorul bugetar.

În aceste condiţii, Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaţilor lansează un avertisment ferm atât experţilor Băncii Mondiale, cât şi clasei politice din România: prin adoptarea legii salarizării unitare care are la bază documentele experţilor tehnici ai Băncii Mondiale faţă de care însăşi instituţia care le-a conceput îşi declină responsabilitatea şi răspunderea, proiectul de act normativ este în pragul unui colaps provocat, realizat cu concursul nemijlocit al Băncii Mondiale", se mai arată în comunicat.

"Nu este o reformă, ci un act de sabotaj premeditat"

"Proiectul de lege privind salarizarea unitară nu este o reformă, ci un act de sabotaj premeditat, o agresiune brutală împotriva ordinii constituţionale şi un atentat financiar îndreptat împotriva majorităţii funcţiilor publice din sistemul bugetar. Prevederile proiectului de lege afectează direct funcţia publică parlamentară, pilon care garantează memoria instituţională, excelenţa actului de legiferare şi îndeplinirea integrală a prerogativelor constituţionale ale Parlamentului. Acest corp profesional cu un salariu de bază umilitor, lipsit de orice alte sporuri specifice, îşi menţine profesionalismul şi standardele înalte, în pofida spolierii brutale a drepturilor salariale operate prin tăierile în numele unei "reforme" realizate cu încălcarea abuzivă a principiului proporţionalităţii şi în condiţiile în care inflaţia cumulată din 2017 (momentul îngheţării salariilor funcţionarilor parlamentari) până în prezent este de peste 82%.

Prin urmare, având în vedere toate declinările de asumare a responsabilităţii şi răspunderii pentru rigoarea, corectitudinea, metoda şi concluziile documentelor tehnice întocmite de experţii Băncii Mondiale în cadrul asistenţei privind dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil şi unitar în sectorul public (Jalon 420 PNRR - indicator "Legislaţie privind remunerarea angajaţilor din sectorul public, care va stabili o metodologie de calcul unificată, pentru a asigura un sistem salarial sustenabil din punct de vedere fiscal, echitabil şi legat de performanţă"), solicităm public Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, instituţie a Băncii Mondiale, să ramburseze întreaga sumă achitată de România, plus dobânzile aferente, pentru toate serviciile de asistenţă tehnică din cadrul:

1. Acordului pentru Servicii de Asistenţă Tehnică Rambursabile pentru Sprijinirea Reformei Sistemului de Salarizare în Sectorul Public (P178811) semnat între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 26 mai 2022.

2. Oricăror alte acorduri de servicii de asistenţă tehnică rambursabile pentru care Banca Mondială şi-a declinat răspunderea", mai transmit sindicaliştii.

Sindicaliştii anunţă grevă generală, dacă nu se corectează legea

"De asemenea, în contextul declaraţiilor cinice din 5 iulie şi 13 iulie 2026 ale premierului interimar Ilie Bolojan, care a cerut adoptarea acestei legi "cu toate neajunsurile, cu toate nemulţumirile", neajunsuri şi vicii certe şi cunoscute de premier în privinţa legalităţii şi echităţii dispoziţiilor care vor afecta peste 1.200.000 angajaţi români din sistemul bugetar, solicităm public decidenţilor politici reevaluarea proiectului de lege, eliminarea erorilor de ierarhie profesională sau, în caz contrar, blocarea proiectului de lege în procedură parlamentară.

Reiterăm convingerea fermă că fondurile din PNRR nu pot fi niciodată mai importante decât echitatea, dreptatea socială, depolitizarea integrală şi totală a funcţiei publice, statul de drept, valori fundamentale pe care corpul tehnic parlamentar le susţine în mod absolut.

Cunoaştem în profunzime dificultăţile financiare macroeconomice prin care trec ţara şi fiecare cetăţean în parte, însă responsabilitatea civică şi profesională ne interzice să girăm o ilegalitate structurală evidentă. O reformă clădită pe o analiză lipsită de asumare, pe discriminare şi pe sacrificarea elitelor nu este o reformă, ci o fraudă morală şi administrativă pe care o vom combate prin toate mijloacele sindicale legale.

Menţionăm, în acest context, că Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaţilor a strâns semnăturile necesare pentru declanşarea grevei generale în momentul oportun. Acest act conferă mandatul juridic imperativ pentru iniţierea tuturor formelor de protest prevăzute de lege, punerea lor în executare fiind subsidiară deciziei şi responsabilităţii autorităţii legiuitoare de a revizui proiectul de lege şi de a elimina viciile de nelegalitate şi neconstituţionalitate din cuprinsul acestuia", se mai arată în comunicat.