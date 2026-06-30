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DCNews Politica Încă o demisie din SOS România. Acuză că a funcționat în Parlament ”doar prin frică și umilință”

Încă o demisie din SOS România. Acuză că a funcționat în Parlament ”doar prin frică și umilință”

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 30 Iun 2026
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diana sosoaca
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Val de demisii din grupurile parlamentare mici! Încă o plecare a fost anunțată astăzi, în plen, din SOS.

Deputata Andreea Petronela Cîmpianu a anunţat marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, că îşi dă demisia din grupul parlamentar al S.O.S. România.

"Un partid politic nu poate să depindă exclusiv de voinţa unui singur om. Un grup parlamentar nu poate funcţiona doar prin frică şi umilinţă. Diaspora are un mesaj important - Stop joc", a spus aceasta.

Andreea Petronela Cîmpianu este deputată de diaspora şi a fost aleasă pe listele electorale ale S.O.S. România.

Și senatorul Adrian Peiu, intrat în Parlament pe listele SOS România, a anunţat, miercurea trecută, în plen, că a devenit membru al PNL şi va activa în grupul senatorilor liberali.

Luni, senatorii Dorin Petrea şi Ştefan Borţun au anunţat, în plen, că părăsesc grupul "Pace-Întâi România" şi se alătură grupului parlamentar al PNL.

Borţun a intrat în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), iar Dorin Petrea pe listele partidului S.O.S România.

Tot luni, și deputatul de Arad Vasile Nagy a demisionat din S.O.S. România.

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