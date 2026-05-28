Legea salarizării: Funcționarii din Camera Deputaților se pregătesc de grevă

Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaţilor sunt nemulţumiţi de noul proiect al legii salarizării, pe care îl consideră "un atac direct, deliberat şi fără precedent" la adresa democraţiei şi echilibrului puterilor în stat, deprofesionalizând Parlamentul, şi anunţă joi că a început demersurile de strângere de semnături pentru declanşarea grevei generale.

"Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaţilor, în numele corpului de elită şi carieră al funcţionarilor publici parlamentari cu funcţie de execuţie, categorie profesională cu un grad înalt de calificare şi expertiză, denunţă public şi categoric tentativa de strangulare economică dispusă deliberat prin proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat la data de 25 mai 2026. Considerăm că acest proiect nu cuprinde simple erori în numele reformei, ci reprezintă un atac direct, deliberat şi fără precedent la adresa democraţiei şi echilibrului puterilor în stat, deprofesionalizând Parlamentul României, instituţie de importanţă strategică, primordială pentru funcţionarea statului de drept", se arată într-un comunicat de presă transmis Agerpres de preşedintele sindicatului, Alina Grigorescu.

Potrivit sursei citate, principiul separării şi echilibrului puterilor în stat - consacrat de Constituţie - impune ca raporturile juridice şi de salarizare să reflecte arhitectura constituţională a autorităţilor publice, dar proiectul de lege subminează acest principiu prin instituirea deliberată a unei "disfuncţionalităţi structurale" de ierarhizare instituţională şi financiară, care plasează funcţiile specifice sub funcţiile generale.

"Astfel, consilierul parlamentar (cea mai înaltă funcţie de execuţie din Parlamentul României, înalt specializată - coeficient 2,5) este plasat pe o treaptă inferioară funcţiilor generale şi chiar actorului mânuitor de păpuşi marionete (coeficient 2,9 în grila de salarizare)", se arată în comunicat.

Sindicaliştii din Camera Deputaţilor precizează că, potrivit Constituţiei, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării, fiind expresia directă a suveranităţii naţionale, în timp ce administraţia publică centrală (ministerele şi organele subordonate) se află sub autoritatea Guvernului, funcţionează în baza legilor adoptate de Parlament şi exercită rolul de punere în executare a acestora.

"Din această demarcaţie constituţională decurg diferenţe fundamentale de substanţă juridică: funcţionarul public parlamentar îşi desfăşoară activitatea exclusiv în cadrul şi în sprijinul puterii legislative, participând la actul de creaţie normativă primară; funcţionarul public activează în cadrul puterii executive, având atribuţii eminamente executive, de aplicare a legii statuate de Parlament. Prin urmare, poziţionarea inferioară sau egală a funcţiei publice parlamentare (autoritatea de legiferare şi control) în raport cu funcţii din administraţia publică centrală (autoritate supusă controlului) contravine ierarhiei constituţionale a autorităţilor publice, logicii constituţionale şi ierarhiei de demnitate a autorităţilor statului", se menţionează în comunicat.

Sindicaliştii spun, de asemenea, că a trata în mod egal categorii profesionale cu responsabilităţi, riscuri şi regimuri de incompatibilitate profund inegale reprezintă o formă flagrantă de discriminare inversă, iar actuala propunere de salarizare încalcă direct articolul 16 (Egalitatea în drepturi) şi articolul 1 alin. 4 (Separarea şi echilibrul puterilor) din Constituţia României.

"Avertizăm decidenţii politici că jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale a statuat fără echivoc: specificul personalului din structurile de suport ale autorităţilor cu rang constituţional suprem trebuie să beneficieze de o stabilitate economică şi de un tratament salarial pe măsura exigenţelor şi rigorilor la care sunt supuşi. Subevaluarea deliberată a funcţiei publice parlamentare expune viitoarea lege a salarizării unui risc major şi iminent de neconstituţionalitate. (...) Orice tentativă de a folosi argumentul 'austerităţii' în acest caz este o manipulare grosolană a opiniei publice. Solicitarea de aplicare riguroasă a criteriilor Legii-cadru (complexitate, impactul deciziilor, responsabilitate, incompatibilităţi) vizează un grup extrem de restrâns, de elită, superspecializat, supracalificat, de aproximativ 1.500 de angajaţi (aparatul Senatului, Camerei Deputaţilor, Consiliului Legislativ)", afirmă Alina Grigorescu.

Aceasta precizează că sindicatul de la Camera Deputaţilor a început demersurile de strângere de semnături pentru declanşarea grevei generale.