Descoperire macabră în Târgu Jiu: O bunică și doi nepoți, găsiți morți într-un apartament

O femeie de 83 de ani şi doi bărbaţi de 39 şi 40 de ani, care prezentau urme de violenţă pe corp, au fost găsiţi morţi, miercuri seara, într-un apartament din municipiul Târgu Jiu, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj.

Bărbații ar fi fost chiar nepoții femeii, existând suspiciunea că unul dintre ei ar fi comis dubla crima, după care s-ar fi sinucis, potrivit presei locale.

Vecinii au alertat autoritățile

Conform IPJ Gorj, poliţiştii au fost sesizaţi de un reprezentant al asociaţiei de locatari de pe strada Olari, din Târgu Jiu, cu privire la faptul că o femeie de 83 de ani, care locuia în zonă, nu poate fi contactată.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locaţia menţionată, pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani şi doi bărbaţi de 39 şi 40 de ani, care prezentau urme de violenţă pe corp.

La faţa locului s-au deplasat, de îndată, echipe operative complexe, formate din poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi procuror competent, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis reprezentanţii IPJ Gorj.

Anchetatorii continuă cercetările

Cercetările sunt desfăşurate sub coordonarea unităţii de parchet competente, fiind continuate pentru identificarea tuturor circumstanţelor şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

Totodată, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, efective suplimentare de poliţie şi jandarmerie acţionează în teren, neexistând, la acest moment, indicii care să genereze un pericol pentru populaţie.

Pe măsura desfăşurării anchetei şi în limitele legii, vor fi comunicate informaţii de interes public, au mai precizat reprezentanţii IPJ Gorj, notează Agepres.

