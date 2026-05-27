Galați: "Sănătatea fără frontiere", cursuri de prim-ajutor pentru 550 de elevi și cadre didactice

Această inițiativă, menită să salveze vieți, face parte dintr-un proiect mai amplu al Consiliului Județean Galați - "Sănătatea fără frontiere" – derulat cu fonduri europene transfrontaliere.

Campania educațională se desfășoară în școli și licee din Berești, Berești-Meria, Bălăbănești, Cavadinești și Rădești, localități deservite de Spitalul Orășenesc Tg. Bujor - și pune accent pe pregătirea practică în acordarea primului ajutor, în situații în care fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte.

Cursurile includ manevre de resuscitare, noțiuni de utilizare a defibrilatorului automat extern, de intervenții în caz de înec, sufocare sau accidente, dar și de acordare a primului ajutor în caz hemoragii, arsuri și fracturi. Pregătirea combină informațiile teoretice cu exerciții practice intensive, menite să dezvolte reflexe rapide și corecte în situații-limită.

La final, cursanții vor beneficia de diplome de participare din partea Consiliului Județean Galați și de certificate recunoscute la nivel național și internațional.

Pe lângă componenta educațională, proiectul " Sănătate fără frontiere", în valoare totală de 1,6 milioane de euro, va aduce investiții importante de infrastructură medicală a județului Galați.

La Spitalul Orășenesc Tîrgu Bujor va construi un corp nou de clădire care va găzdui Camera de Primiri Urgențe și Secția de Medicină Internă, oferind condiții moderne pentru tratarea pacienților.

Investim în sănătate, investim în oameni, investim în viitorul județului Galați!", a precizat Președintele PSD Galați, Costel Fotea.