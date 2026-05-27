Politicienii au renunțat la proiecte înainte să le ducă la capăt. Au abandonat principii pentru câteva procente în sondaje și pentru reacții rapide în online. În tot acest timp, oamenii au rămas cu problemele lor, cu costuri tot mai mari, cu școli care îi obligă la meditații și cu spitale greu accesibile.

Septimiu Bourceanu: „Ce nu îți iartă electoratul este abandonul”

Fostul senator spune că principala problemă a partidelor nu este faptul că greșesc. În opinia lui, oamenii acceptă greșelile atunci când văd asumare și continuitate. Ceea ce sancționează electoratul însă este faptul că oamenii politici renunță repede la promisiuni și proiecte.

„Eu fac politică de 1996. Am fost doar patru ani parlamentar și am făcut politică și fac în continuare politică. Prin natura meseriei mă întâlnesc cu foarte mulți oameni în fiecare zi. Problema în partide nu reprezintă, din punctul meu de vedere, faptul că ele greșesc. E normal să greșești. Problema o reprezintă faptul că abandonează. Din punctul meu de vedere, ce nu îți iartă electoratul... nu îți iartă abandonul. Și de multe ori în această perioadă am fost dispuși să abandonăm lucruri. Lucruri pe care le-am asumat, după aceea le-am abandonat. Proiecte, principii am abandonat pe drum de dragul unui like, unui sondaj”, spune Septimiu Bourceanu pentru DC News.

Politicianul susține că politica a devenit dependentă de reacția imediată din online și că multe decizii nu mai sunt construite pentru următorii 10 sau 20 de ani. Ele sunt construite doar pentru următoarea postare virală.

Primarii, ignorați de la centru. „Nu există un dialog în mod real”

Relația dintre conducerea centrală și administrațiile locale nu este chiar una foarte bună. Fostul senator spune că primarii nu mai sunt consultați atunci când se stabilesc marile proiecte naționale.

„Cu primarii nu există un dialog în mod real, care se constituie într-o bază foarte puternică în elaborarea proiectelor naționale, pe care, de exemplu, Ministerul Dezvoltării să le susțină”, spune Bourceanu.

El oferă și exemple concrete despre investiții pe care le consideră greșit prioritizate. Critică proiectele pentru piscine în localități fără infrastructură medicală și spune că statul ar fi trebuit să investească mai întâi în dispensare și servicii medicale apropiate de oameni.

„N-am fost niciodată fanul programului acela de construirea piscinelor. În orașe mari, municipii care au forța financiară să susțină un bazin, da. Dar când tu vrei în comuna Pantelimon, județul Constanța, să depui un proiect pentru o piscină, eu înțeleg că e datoria primarului să facă tot ce poate să ridice confortul localității. Dar tu, ca minister, trebuie să știi care sunt prioritățile tale. Cred că mai degrabă ar fi fost prioritar pentru Guvernul României, inclusiv pentru Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării, să construiască dispensare și să aplice principiul proximității actului medical”, explică fostul senator.

Critici dure pentru investițiile fără logică. „Punem asfaltul și apoi îl tăiem”

Septimiu Bourceanu vorbește și despre lipsa unei strategii coerente în dezvoltarea locală. El spune că multe proiecte au fost finanțate fără ordine logică și fără coordonare între instituții.

„Ministerul Dezvoltării ar trebui să finanțeze diferite proiecte în România. Vă dau un exemplu: asfaltez doar dacă ai canalizare, ai aducțiune de apă, ai piatră, ai trotuare, ai pus gazul, ai pus fibra optică. După aceea punem și asfaltul. Dacă noi punem asfaltul și apoi îl tăiem, sunt bani aruncați pe fereastră”, explică fostul senator.

Declarația reflectă una dintre marile probleme reclamate de cetățeni în multe localități din România. Drumuri refăcute și sparte după câteva luni, lucrări începute și abandonate, investiții fără coordonare.

Fostul senator spune că administrația centrală a schimbat frecvent regulile de finanțare, iar multe primării au rămas blocate după ce au urmat indicațiile guvernului.

„Țin minte că într-unul din programe li s-a spus: `fragmentați-vă proiectele până în limita sumei`. Și primarii au făcut lucrul ăsta. Și, la un moment dat, guvernul s-a răzgândit. După ce unii și-au fragmentat proiectele de asfaltare sau de canalizare sau aducțiune de apă, guvernul s-a răzgândit și au fost primării care au pierdut tot proiectul”, relatează Bourceanu.

Agricultura, domeniul pe care politicienii îl ignoră de ani întregi

Fostul senator vine și cu un exemplu concret de proiect strategic pe care România nu l-a dus niciodată până la capăt: refacerea sistemelor de irigații.

„Nu există proiecte asumate la nivelul forului cel mai înalt din partide, prin care partidele să-și asume pe termen lung un proiect. Vă dau un exemplu. Refacerea sistemului de irigație în următorii 20 de ani”, spune Bourceanu.

El vorbește despre potențialul uriaș din județul Constanța și despre infrastructura deja existentă, care ar putea dubla producția agricolă dacă ar fi folosită eficient.

„În județul Constanța avem peste 450.000 de hectare agricole care beneficiază din istoria recentă a României de aproximativ 1500 de kilometri de canale de irigație. Canalul de irigație Fântânița Negru Vodă, adică Murfatlar-Negru Vodă, alimentează 150.000 de hectare, fiind unul dintre cele mai mari canale de irigație din sud-estul Europei. Ce ne împiedică să punem șase pompe și să irigăm? Vă dați seama că producția se dublează cel puțin. Nu mai ai 2.500 de kilograme de grâu la hectar, ajungi la 5.000”, explică Bourceanu.

Părinții, presați cu meditații, facturi și probleme medicale

Bourceanu a vorbit la DC News și de viața familiilor din România. Fostul senator descrie presiunea enormă care apasă pe umerii părinților și spune că partidele discută prea puțin despre realitatea oamenilor.

„Noi avem un singur subiect de discuție în ultimii ani de zile: fondurile europene PNRR. Sunt foarte bune, România are nevoie de ele! Dar nu sunt de ajuns, nu-s totul! Oamenii sunt epuizați. Trebuie să-și mediteze copiii. Intră la licee bune în speranța că vor învăța acolo și constată că trebuie să continue meditațiile”, relatează Septimiu Bourceanu.

El vorbește despre sacrificiile făcute de părinți pentru educația copiilor și despre lipsa unui sprijin pentru cei care eșuează.

„Dacă oamenii își doresc un viitor mai bun pentru copii, de unde taie? Taie de la ei. Că taie pentru copii. Oamenii își doresc un viitor mai bun pentru copii, dar în același timp ai un părinte care are o afecțiune sau tu ai o afecțiune, ori firma la care lucrezi trece printr-un moment dificil. Sunt foarte multe lucruri pe care astăzi nu le luăm în seamă”, spune fostul senator.

El atrage atenția și asupra tinerilor care nu reușesc să promoveze examenul de Bacalaureat sau admiterea la facultate.

„Noi nu avem grijă de ei ca societate. Să-i încurajăm să mai dea o dată, să înțeleagă că nu e o problemă un eșec, ci din contră te ridici, mergi mai departe”, mai adaugă Septimiu Bourceanu.

Investiții fără viitor în sate care se golesc

Fostul senator ridică și problema investițiilor făcute în localități depopulate, unde media de vârstă este ridicată și unde populația scade constant.

„Sunt localități cu 600 de oameni unde media de vârstă este peste 55 de ani, unde statul român investește în apă și canalizare. În 20 de ani acolo cred că sunt șanse ca numărul cetățenilor să fie mult mai mic. Și atunci investiția respectivă poate trebuie adaptată. Există specialiști în domeniu. Poate trebuie fose. Poate nu trebuie să săpăm toată localitatea și să îngropăm banii acolo. Adică, trebuie o prioritizare a proiectelor”, spune Bourceanu.

El spune că progresul trebuie făcut cu măsură și cu atenție la costuri.

„Ne trebuie progres. Dar depinde și de costul pentru progres. Știți că e un proverb românesc, dacă aleargă calul mai tare decât căruța, să nu rupă căruța”, conchide fostul senator.