PSD, anunț de ultimă oră despre demisiile miniștrilor social-democrați/ DOCUMENTE: Demisiile miniștrilor PSD - UPDATE

UPDATE 3: Ciprian Șerban, ministrul demisionar al Transporturilor: „Mi-am depus, astăzi, demisia”

„Mi-am depus, astăzi, demisia din funcția de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii. Consider că, în aceste 10 luni, în care am exercitat mandatul de ministru, mi-am făcut datoria atât față de români, cât și față de PSD, cel care m-a învestit cu încrederea acestei funcții. Săptămâna viitoare voi prezenta raportul meu de mandat într-o discuție informală cu ziariștii acreditați la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cărora le mulțumesc de pe acum pentru obiectivitate și buna colaborare”, a transmis ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban, pe pagina sa de Facebook.

Radu Marinescu, ministrul demisionar al Justiției: „Am depus la guvern, alături de colegii mei din partid, demisia”

Un mesaj pe rețelele de socializare a fost publicat și de ministrul demisionar al Justiției, Radu Marinescu.

„Astăzi, respectând decizia unanimă a conducerii PSD, bazata pe rezultatul consultării democratice intra -partinice anterioare, am depus la guvern, alături de colegii mei din partid, demisia din demnitatea publică de ministru al Justiției. Acest gest obligă la un bilanț public, ceea ce voi face într-o conferință de presă saptamana viitoare.

Am preluat și îndeplinit acest mandat într-o perioadă de mari provocări pentru justiție și statul de drept. Independența, modernizarea, eficiența și credibilitatea justiției, protejarea drepturilor și libertăților cetățenești s-au numărat între preocupările mele majore, alături de infrastructura, digitalizare, contribuția esențială la efortul de aderare la OCDE, reforma ANP și ANC, elaborarea și avizarea unei legislații de calitate, a unor strategii multianuale , implementarea normelor europene, succesul cooperării judiciare internaționale și al proiectelor PNRR si multe altele.

Am îndeplinit astfel obiective importante ale guvernării , am creat premisele realizării conform programului pentru altele și am livrat societății reforme și rezultate pozitive măsurabile. Am acționat cu responsabilitate, echilibru, rațional și pe bază de dialog, cu credința ca actul de justiție trebuie să fie și să ramana imparțial, obiectiv și apolitic, bazat pe adevăr ,temeinic și legal stabilit definitiv și nu pe excese iacobine sau pe speculații subiective.

Nu am făcut aceste lucruri singur. Am gasit in Ministerul justiției și în instituțiile subordonate o echipă de profesioniști adevărați, alături de care eu și echipa cu care am venit am lucrat cu entuziasm, dedicare profesională și le mulțumesc tuturor pentru munca asiduă depusă pentru rezultatele obținute. Rămân dedicat activității până în ultima zi a mandatului meu, cu aceleași profesionalism și seriozitate care mi-au caracterizat parcursul profesional într-o viață dedicată dreptului și justiției. Dumnezeu cu noi, în zi de mare sarbatoare!”, a scris Radu Marinescu, joi, pe Facebook.

UPDATE 2: DOCUMENTE - Demisiile miniștrilor PSD

UPDATE: Miniștri PSD și-au depus demisiile și au plecat de la Palatul Victoria.

PSD transmite că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a-i retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan. Potrivit PSD, Ilie Bolojan "nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României" pentru că nu mai are o majoritate parlamentară.

Precizările vin în contextul în care chiar în aceste momente cei șase miniștri PSD își depun demisiile, la Palatul Victoria.

Cine sunt miniștrii PSD demisionari

Social-democrații pleaca din fruntea a șase ministere, și anume: Munca (Florin Manole), Justiția (Radu Marinescu), Agricultura (Florin Barbu), Energia (Bogdan Ivan), Transporturile (Ciprian Șerban) și Sănătatea (Alexandru Rogobete). De asemenea, își dă demisia vicepremierul Marian Neacșu.

"PSD precizează că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.

Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică, în fața românilor, de a exercita funcția de conducere a Guvernului României, mai ales că a fost desemnat din partea partidului clasat pe locul trei în alegeri. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice.

Totodată, menținerea în fruntea unui Guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale.

PSD: Retragerea miniștrilor nu reprezintă o abandonare a guvernării

Retragerea miniștrilor PSD nu reprezintă o abandonare a guvernării, ci un act prin care este inițiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetățenilor români.

Recesiunea, inflația, prăbușirea consumului și a producției impun o astfel de schimbare! Ar fi fost iresponsabil să continuăm pe aceeași cale care s-a dovedit greșită, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm!

PSD, pregătit să participe la formarea unui nou guvern

PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier care să fie receptiv la problemele cetățenilor și care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară.

Până la formarea unui nou Guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare pentru aderarea României la OCDE sau pentru derularea proiectelor din PNRR sau prin instrumentul SAFE.

Miniștrii PSD nu vor mai participa la ședințele de guvern

De asemenea, miniștrii demisionari ai PSD își vor îndeplini atribuțiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidențial privind vacantarea funcțiilor.

În această perioadă, miniștrii PSD nu vor mai participa la ședințele de guvern, dar își vor delega reprezentarea către secretarii de stat desemnați de celelalte partide din Coaliția de guvernare", transmite PSD, într-un comunicat de presă.

Reamintim că luni, PSD i-a retras prijinul politic premierului Ilie Bolojan, decizia luată după o consultare la care au participat aproximativ 5.000 de social-democrați.

Ulterior, liberalii s-au întâlnit în cadrul unei ședințe a Biroului Politic Național și au votat o rezoluție care întărește mandatul lui Bolojan pentru conducerea PNL și pentru funcția de premier. Ieri, președintele Nicușor Dan, a avut toată ziua consultări cu partidele din coaliția destrămată, în speranța că va reuși să detensioneze situația, dar se pare că fără succes.

