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DCNews Politica PSD, prima reacţie după ce Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac prim-ministru

PSD, prima reacţie după ce Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac prim-ministru

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
imagine cu sigla psd Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres
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PSD vrea să ştie viziunea premierului desemnat Eugen Tomac despre programul de guvernare, dar şi echipa de guvernare

"România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern!

Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare.

PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe.

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Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat.

Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:

•⁠ ⁠reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute,

•⁠ ⁠protejarea românilor cu venituri mici și medii,

•⁠ ⁠și susținerea IMM-urilor românești.”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților. 

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pentru funcţia de prim-ministru pe Eugen Tomac. 

"Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un Prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii", a declarat Nicuşor Dan.

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