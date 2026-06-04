PSD, prima reacţie după ce Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac prim-ministru

"România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern!

Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare.

PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe.

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Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat.

Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:

•⁠ ⁠reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute,

•⁠ ⁠protejarea românilor cu venituri mici și medii,

•⁠ ⁠și susținerea IMM-urilor românești.”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pentru funcţia de prim-ministru pe Eugen Tomac.

"Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un Prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii", a declarat Nicuşor Dan.

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