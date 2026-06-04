Tomac: Voi prezenta Parlamentului un guvern tehnic

"Este o onoare şi o responsabilitate această desemnare de a forma viitorul Guvern al României. Primesc încrederea dvs cu recunoştinţă şi cu gândul la toţi cetăţenii României. Înţeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc aşteptările românilor şi sunt conştient de provocările pe care trebuie să le depăşim împreună.

Viziunea mea e clară. România se află într-un moment care cere responsabilitate înainte de orice. Doar aşa putem oferi României direcţia clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construieşte totul. Doar aşa investiţiile vor continua să vină, reformele vor aduce rezultate, iar instituţiile statului vor recâştiga încrederea cetăţenilor pentru care lucrează.

În acest spirit, îmi asum cu bună credinţă această misiune de a propune ţării o echipă guvernamentală profesionistă care lucrează pentru cetăţeni.

Îmi doresc să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea tuturor forţelor politice democratice şi pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un Guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetăţenilor României.

Înţeleg mizele politice, sunt legitime şi fireşti într-un stat democratic, dar ştiu că România are nevoie acum de proiecte naţionale duse până la capăt şi obiective clare. De aceea, voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialişti, un Guvern tehnic, nu unul politic. Vom menţine, dle preşedinte, direcţia trasată de dvs, de apartenenţă la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu SUA, a relaţiei noastre transatlantice în ansamblu, relevanţa noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică. Doar o economie puternică poate susţine bunăstarea pe care o merită cetăţenii.

Fondurile PNRR, aderarea la OCDE, sunt obiective care au deja o rezonanţă publică. Dar pot fi atinse doar dacă suntem serioşi şi credibili ca stat.

Avem un război la graniţă şi îi vedem impactul.

Vă asigur că echipa pe care o voi forma şi pentru care voi cere votul Parlamentului va acţiona cu maximă responsabilitate faţă de bugetul public şi va respecta toate angajamentele asumate de România în relaţia cu partenerii internaţionali. Evident, cetăţeanul va fi aşezat în centrul fiecărui efort", a declarat Eugen Tomac.