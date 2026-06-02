Subcategorii în Politica

DCNews Politica De ce nu a demisionat Constantin Toma din PSD

De ce nu a demisionat Constantin Toma din PSD

Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 02 Iun 2026
CONSTANTIN TOMA CIOLACU BUZAU Agerpres / Constantin Toma, primarul Buzăului
De ce nu a demisionat Constantin Toma din PSD, ci doar din funcțiile avute?

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și-a anunțat, marți, demisia din cele două funcții pe care le ocupa în cadrul Partidului Social Democrat (PSD), respectiv de președinte al organizației municipale și de prim-vicepreședinte al organizației județene.

Constantin Toma nu vrea să plece din PSD, deși critică acest partid, pentru că nu vrea să piardă mandatul de primar al Buzăului.

Pe 5 iunie se fac 10 ani de când a fost ales primar la Buzău. În urmă cu un deceniu, Constantin Toma (PSD) a câştigat Primăria municipiului Buzău cu un procent de 41,49%, urmat de liberalul Ovidiu Anghel, cu 17,98% şi independentul Constantin Ionescu, cu 13,74%.

Romeo Lungu, președintele PSD Buzău, are o replică pentru Constantin Toma, edilul Buzăului.
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și-a anunțat, marți, demisia din cele două funcții pe care le ocupa în cadrul Partidului Social Democrat (PSD), respectiv de președinte al organizației municipale și de prim-vicepreședinte al organizației județene.

Romeo Lungu a avut o reacție în acest sens. Vedeți mai jos detalii:

VEZI ȘI: Romeo Lungu, șeful PSD Buzău, replică pentru Constantin Toma, edilul Buzăului
 

Comentarii (1)

Marius   •   02 Iunie 2026   •   20:07

Am rude in Buzau,multe .Orasul e praf,realitate care atesta performanta omului .El,in schimb face politica la nivel mare,e de bon ton sa critici PSD-ul.Du-te ba nene la USR,asa mai scapa partidul de o lepra .

