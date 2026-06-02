Europa îmbătrânește. 1 din 3 europeni va avea peste 65 de ani, până la finalul secolului

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 02 Iun 2026
Firea
Europarlamentarul PSD, Gabriela Firea,   împreună cu Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, au organizat evenimentul cu tema “Health at a Crossroads: Active Aging, Prevention & Demographic Resilience”.

"Îi mulțumesc Alexandra Dobre, fondatoarea asociației, pentru implicarea în această temă actuală și extrem de importantă. Realitatea pe care o trăim nu mai este doar o provocare a viitorului, ci o urgență a prezentului", a declarat Gabriela Firea în deschiderea evenimentului de la Parlamentul European de la Bruxelles.

Cifrele Eurostat ne arată clar la ce răscruce ne aflăm:

-Până în 2100, populația UE va scădea cu 53 de milioane de cetățeni. România riscă să ajungă la aproape 14,4 milioane.

-Până la sfârșitul secolului, 1 din 3 cetățeni europeni va avea peste 65 de ani, iar numărul seniorilor de peste 80 de ani se va tripla.

-Speranța de viață în UE depășește 81 de ani.

Pentru a trece de la statistici la soluții reale, împreună cu participanții la dezbatere - europarlamentari și parlamentari din România, profesori universitari, medici cu experiență, specialiști în demografie, personalități active ale societății civile - au transmis o scrisoare oficială președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Mulțumesc pentru sprijin Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, Lina Gálvez, președinta Comisiei FEMM din PE, colegilor mei europarlamentari Maria Grapini Europarlamentar și Stefan Musoiu, senatorilor Carmen Orban și Adrian Streinu-Cercel, Luiza Spiru, președinta Fundației Ana Aslan, și Mariuca Ivan, fondatoarea Fundația Crucea Alb-Galbenă.

Prin acest demers, solicităm ferm următoarele:

-Politicile de îmbătrânire activă să devină o componentă esențială a strategiei demografice europene.

-Plan Național Demografic cuprinzător, adaptat realităților din fiecare stat.

-Declinul demografic este una dintre cele mai presante provocări ale României și ale întregului continent.

