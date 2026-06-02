DCNews Stiri ONU avertizează asupra unui El Niño fără precedent în ultimele decenii

ONU avertizează asupra unui El Niño fără precedent în ultimele decenii

Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 02 Iun 2026
Oamenii de știință se tem că efectele combinate ale fenomenului El Niño și ale schimbărilor climatice provocate de om ar putea rescrie tiparele vremii la nivel global.

O nouă fază a El Niño ar putea începe în doar câteva săptămâni, a avertizat ONU, potrivit BBC, și va amplifica temperaturile pe o planetă deja afectată de schimbările climatice.

Organizația Meteorologică Mondială a transmis că acest El Niño este probabil să se intensifice pe parcursul anului 2026 și va favoriza fenomene meteo extreme în mare parte a globului.

Mai multe prognoze ale agențiilor meteorologice naționale sugerează că ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată, un posibil așa-numit El Niño „super”.

Estimarea exactă a momentului de debut și a intensității fenomenului El Niño este dificilă, iar oamenii de știință monitorizează atent o zonă-cheie din Pacificul central pentru indicii. El Niño se formează atunci când schimbările în regimul vânturilor permit apelor mai calde să se extindă în Oceanul Pacific tropical.

Deși un episod El Niño era deja anticipat, mulți cercetători consideră că acesta ar putea fi neobișnuit de puternic.

„Ar putea chiar să fie un eveniment record”

„Suntem foarte încrezători că urmează un eveniment major”, a declarat profesorul Adam Scaife, șeful departamentului de prognoze pe termen de la o lună la un deceniu din cadrul Met Office din Marea Britanie. „Ar putea chiar să fie un eveniment record”. O parte din motivul pentru care oamenii de știință se așteaptă la un El Niño puternic se află adânc sub suprafața oceanului.

Datele provenite de la sateliți, geamanduri și dispozitive oceanice indică existența unui val uriaș de apă neobișnuit de caldă, cu temperaturi cu peste 6 grade Celsius peste media obișnuită în anumite zone, care se deplasează spre est în Pacific, la sute de metri adâncime.

Căldura acestor ape „rivalizează cu unele dintre cele mai puternice episoade El Niño pe care le-am observat”, a declarat Michelle L’Heureux, cercetător în cadrul Centrului de Prognoză Climatică al agenției americane NOAA.

Această acumulare de căldură în adâncul oceanului precede adesea încălzirea apelor de la suprafață, care apoi încălzesc aerul de deasupra și contribuie la perturbarea tiparelor meteorologice la nivel global.

„Condițiile El Niño vor turna combustibil pe focul unei lumi care deja se încălzește”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres. „Impacturile vor fi și mai puternice, vor ajunge și mai departe și vor traversa frontierele cu o viteză devastatoare”.

Niciun episod El Niño nu este identic, iar efectele pot apărea în momente diferite ale anului, în funcție de regiune

Un El Niño puternic favorizează de regulă perioade de căldură și secetă în părți din America de Sud, Asia de Sud-Est și Australia, crește riscul de secete și incendii de vegetație.

De asemenea, poate slăbi musonul indian și poate aduce condiții mai uscate în nordul regiunii cunoscute drept „Cornul extins al Africii”, în timp ce ploile mai abundente pot crește riscul de inundații în sudul Statelor Unite.

El Niño poate influența chiar și iernile din Regatul Unit și crește șansele unui început mai blând și al unui final mai rece, deși legătura sa cu vremea din nord-vestul Europei este mai slabă.

Evenimentele din trecut au fost asociate cu creșteri bruște ale prețurilor alimentelor și cu pierderi economice globale de sute de miliarde sau chiar trilioane de dolari, pe măsură ce recoltele afectate și întreruperile comerciale s-au propagat în lanțurile de aprovizionare și în economii.

El Niño este foarte sensibil la tiparele vânturilor

Deoarece El Niño își atinge de obicei intensitatea maximă în jurul perioadei Crăciunului, este imposibil de știut cu certitudine, cu multe luni înainte, dacă va deveni un fenomen record.

El Niño este foarte sensibil la tiparele vânturilor, de exemplu, care sunt dificil de prezis pe termen lung, fiind „cea mai mare variabilă necunoscută”, potrivit lui L’Heureux.

Chiar și dacă acest El Niño nu ajunge la nivelul unui „super” fenomen, consecințele pot rămâne totuși extreme.

Asta pentru că nu am mai experimentat niciodată El Niño pe o planetă deja atât de încălzită de schimbările climatice cauzate de om. Anul 2027 „este foarte probabil, la acest moment, să fie cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel global”, a declarat Zeke Hausfather, climatolog al grupului Berkeley Earth din Statele Unite.

În 1998, lumea a avut „un eveniment El Niño extrem de puternic și un an extrem de cald pentru acea perioadă”, a adăugat el. „Dacă s-ar întâmpla astăzi, ar fi considerat un an rece în comparație cu ultimele două decenii”.

„Asta arată cât de mare este impactul pe care oamenii îl au asupra climei”.

