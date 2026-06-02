Premieră istorică la Vatican: O femeie laică, numită de Papa Leon într-un post de ministru

Premieră istorică la Vatican: O femeie laică, numită de Papa Leon într-un post de ministru

Autor: Elena Aurel
Data publicării: 02 Iun 2026
Papa Leon. FOTO: Agerpres
Papa Leon a numit-o pe Maria Montserrat Alvarado la conducerea unui dicaster al Vaticanului.

Papa Leon al XIV-lea a numit marţi, pentru prima dată în istoria Bisericii Catolice, o femeie laică, Maria Montserrat Alvarado, la conducerea unui "minister" de la Vatican, informează agenţiile de presă AFP şi Reuters, potrivit Agerpres. 

Născută la Ciudad de Mexico, Maria Montserrat Alvarado, actuala preşedintă a conglomeratului media catolic EWTN News, va prelua pe 1 noiembrie funcţia de "prefect al Dicasterului pentru Comunicare", a transmis biroul de presă de la Vatican într-un comunicat.

Maria Montserrat Alvarado, care a studiat în Statele Unite, "este prima femeie non-religioasă care a fost numită prefect al unui dicaster al Sfântului Scaun", potrivit aceluiaşi comunicat.

Prin această numire, papa Leon al XIV-lea "continuă procesul de reformă şi de reînnoire a Curiei Romane (guvernul Vaticanului - n.red.) iniţiat de papa Francisc", predecesorul actualului suveran pontif, subliniază Vaticanul.

Dicasterul pentru Comunicare coordonează vastele servicii de presă scrisă, radio şi televiziune ale Vaticanului, care se adresează unui public internaţional.

Maria Montserrat Alvarado, preşedinte şi director operaţional al EWTN News din anul 2023, îl va înlocui pe Paolo Ruffini, care ocupă această funcţie din 2018 şi care se va pensiona.

Reţeaua de televiziune EWTN - The Eternal Word Television Network - a fost înfiinţată de o călugăriţă pe nume Maica Angelica în 1981, dar s-a transformat apoi într-un conglomerat media global, cu aproape o duzină de posturi de televiziune, o divizie de editare de cărţi, un ziar şi o staţie radio afiliată.

Papa Francis și reforma rolului femeilor în Biserică

Postul EWTN se adresează adeseori catolicilor conservatori din Statele Unite. Preşedintele Donald Trump a apărut de mai multe ori în cadrul reţelei, iar unul dintre prezentatorii săi de top este colaborator al Fox News.

Această reţea media l-a criticat ocazional pe regretatul papă Francisc, care s-a plâns că EWTN "îl vorbeşte de rău".

La începutul anului 2025, papa Francisc a numit pentru prima dată o femeie, călugăriţa Simona Brambilla, la conducerea unui "minister" de la Vatican, marcând atunci o premieră în istoria de două milenii a Bisericii Catolice.

Simona Brambilla a preluat conducerea Dicasterului pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică, acesta fiind "ministerul' Curiei (guvernul Vaticanului) responsabil de ordinele şi congregaţiile religioase.

Iar călugăriţa Raffaella Petrini a preluat apoi, în martie 2025, conducerea Guvernoratului Statului Cetăţii Vaticanului, care exercită puterea executivă a Sfântului Scaun sub autoritatea sa.

Papa Francisc, decedat în aprilie 2025, a lansat un apel la o "depăşire" a "mentalităţii machiste" din cadrul Bisericii Catolice, care nu încredinţează "suficient de multe posturi de responsabilitate" călugăriţelor. El a insistat ca acestea să nu fie tratate ca nişte "servitoare".

