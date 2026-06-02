DCNews Stiri Blocaj total pe aeroportul din Bruxelles: O grevă a controlorilor de trafic paralizează zborurile. Cititor DC NEWS: "Nu s-a știut nimic până acum câteva minute"

Blocaj total pe aeroportul din Bruxelles: O grevă a controlorilor de trafic paralizează zborurile. Cititor DC NEWS: "Nu s-a știut nimic până acum câteva minute"

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 02 Iun 2026
aeroport bruxelles belgia greva protest Aeroportul din Bruxelles, Belgia, complet blocat din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian. Sursa foto: Agerpres
Un cititor DCNews, blocat pe aeroportul Bruxelles, ne-a comunicat, marți după-amiază, că zborurile dinspre și spre capitala Belgiei sunt paralizate total din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian.

Potrivit unui cititor DCNews, aflat pe aeroportul Bruxelles, traficul aerian este complet blocat din cauza grevei controlorilor de trafic, informație confirmată și de presa din Belgia.

Blocaj total pe aeroportul din Belgia

„Nu mai decolează nimic de pe aeroportul Bruxelles, nici spre Bruxelles. Nu s-a știut nimic până acum câteva minute”, a declarat cititorul DCNews.

Traficul aerian către și dinspre Belgia este suspendat începând cu ora 14:00, marți, din cauza unei acțiuni de protest la Skeyes, compania responsabilă de controlul traficului aerian.

Grevă declanșată în noaptea de luni spre marți

O grevă spontană a controlorilor de trafic aerian, declanșată în noaptea de luni, a dus la anularea a 30 de zboruri de pasageri pe aeroportul Charleroi și a afectat aproximativ 40 de zboruri cargo pe aeroportul Liège. Skeyes a confirmat că traficul aerian va fi oprit din nou marți după-amiază.

La Aeroportul Bruxelles, aproximativ 25 de zboruri la plecare au înregistrat întârzieri de una până la două ore, iar două zboruri care aveau ca destinație Zaventem au fost redirecționate către alte aeroporturi. Operațiunile cargo ale DHL la Bruxelles au fost, de asemenea, afectate.

Angajații protestează împotriva condițiilor în care viitorul turn de control digital din Namur urmează să fie pus în funcțiune. Acest centru este programat să centralizeze, începând de anul viitor, operațiunile turnurilor de control de la aeroporturile Liège și Charleroi, potrivit belganewsagency.

