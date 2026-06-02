Oana Țoiu, întâlnire cu secretarul general al ONU la New York, după incidentul cu drona din Galați

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit luni, la New York, cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în contextul convocării de urgenţă a Consiliului de Securitate al înaltului for, după ce o dronă rusă a lovit un bloc din Galaţi şi două persoane au fost rănite.

Oana Țoiu, mesaj după întâlnirea cu secretarul general al ONU

„Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona rusă în România şi a mesajului pe care îl transmite în plan de securitate. Am vorbit şi despre ce înseamnă astfel de încălcări ale dreptului internaţional şi ale Cartei ONU - dar şi despre faptul că ele nu pot fi tratate cu uşurinţă, indiferent unde se produc.

Am vorbit despre angajamentul şi acţiunile concrete ale României în apărarea ordinii internaţionale bazate pe reguli, fundamentul păcii şi securităţii globale”, a scris Oana Ţoiu pe Facebook.

Ea a afirmat că agenda discuţiei cu Antonio Guterres a inclus şi situaţia din zona Golfului, notează Agerpres.

Peste 56 de ţări, în special membre ale Uniunii Europene şi ale NATO, au denunţat luni la ONU comportamentul „inacceptabil” al Rusiei după înregistrarea celui mai grav incident cu drone din țara noastră, de la începutul războiului în Ucraina, în februarie 2022.

