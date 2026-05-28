Data publicării: 28 Mai 2026

S-a semnat primul Program SAFE pentru Autostrada „Unirii“ A8 / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

autostrada Autostradă. Sursa foto: Agerpres
Astăzi a fost semnat primul contract cu finanțare prin Programul Security Action for Europe (SAFE) pentru Autostrada ,,Unirii”, cu o valoare de 4,87 miliarde lei.

Guvernul României informează că „finanțarea infrastructurii rutiere prin Programul SAFE reprezintă o oportunitate concretă pentru dezvoltarea economică a regiunilor istorice, mobilitate la standarde europene și siguranță pentru cetățenii români“.

„Contractul pentru construirea tronsonului 1 Târgu Neamț-Târgu Frumos a fost semnat de Compania Națională de Investiții Rutiere cu o Asociere de constructori din România și Bosnia-Herțegovina, SA&PE CONSTRUCT SRL (Lider) -TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt.

Pe traseul dintre Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos (27 km) se vor construi 36 de poduri și pasaje (lungime totală de 8,5 kilometri), 4 tunele (lungime totală de 1,7 kilometri) și 3 noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).
Durata de realizare este de 46 luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

În cadrul acestui contract, pentru a asigura legătura între secțiunea III Leghin-Târgu Neamț a A8, DN 2 și nodul turbion de la Pașcani al Autostrăzii Moldovei Bacău-Pașcani va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Contractele pentru următoarele tronsoane ale A8 vor fi semnate în cel mai scurt timp posibil, după finalizarea contestațiilor“, transmite Guvernul României.

