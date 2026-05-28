€ 5.2393
|
$ 4.4990
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2393
|
$ 4.4990
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 28 Mai 2026

EXCLUSIV Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

Horoscop 28 mai Daniela Simulescu Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna a trecut în semnul Scorpionului. Și cum ne aflăm și sub influența a două careuri(Marte-Pluto, Venus-Saturn), s-ar putea să resimțim totul la un nivel prea intens. 

Horoscop 28 mai 2026 Berbec

Vrei nu vrei, astăzi te vei transforma într-un “magician” al bugetului. Te concentrezi pe gestionarea banilor și chiar vei reuși să termini ziua mulțumit.

Horoscop 28 mai 2026 Taur

Nu încerca să faci pe plac tuturor oamenilor! Pentru că riști să te pierzi și să acumulezi multiple frustrări. Stai departe de conflicte.

Citește și Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Horoscop 28 mai 2026 Gemeni

Întreabă-te de fiecare dată cât dai și cât primești. În relații, la locul de muncă sau în alte proiecte sociale. Ai nevoie de echitabilitate.

Horoscop 28 mai 2026 Rac

Este cazul să îți urmărești interesul. Adică, să te ferești de conflictele celor din jur, să fii cât mai prudent și să nu îți dai cu părerea.

Horoscop 28 mai 2026 Leu

Vei avea tendința de a consuma timp prețios în activități inutile și astfel periclitezi productivitatea. Încearcă să nu uiți ce contează cu adevărat.

Horoscop 28 mai 2026 Fecioară

Astrologul îți recomandă să ai tot timpul un plan de rezervă. Mai ales când oamenii din jur îți fac tot felul de promisiuni.

Horoscop 28 mai 2026 Balanță

S-ar putea să fii prea critic cu propria persoană. Mai ales la locul de muncă. Dacă nu primești anumite semne de la șefi sau colegi, începi să îți faci tot felul de scenarii.

Horoscop 28 mai 2026 Scorpion

Astrologul îți reamintește că părerile oamenilor din jur nu îți plătesc facturile. Adică, nu ar trebui să îți pese prea mult de ce zic unii și alții.

Horoscop 28 mai 2026 Săgetător

Câteodată, schimbările serioase din viață încep cu un pas foarte mic. Deci încearcă să nu fii prea exigent cu propria persoană.

Horoscop 28 mai 2026 Capricorn

Nu fugi de competiție! Mai ales din cauza fricii că ai pierde. Chiar și eșecurile îți pot aduce lecții foarte prețioase și poate altă motivație.

Horoscop 28 mai 2026 Vărsător

La serviciu, apar situații minore care te vor sâcâi. În special, amânările sau blocajele. Dar nu uita că totul este trecător.

Horoscop 28 mai 2026 Pești

Te implici serios în absolut orice activitate. Și riști să fii dezamăgit pentru că apropiații nu îți răspund cu aceeași monedă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Kaja Kallas avertizează UE să nu cadă în „capcana” Rusiei privind negocierile pentru Ucraina
Publicat acum 1 minut
AIAS a stabilit cauza accidentului aviatic de la Arad în care pilotul Vlad Zgărdău și Vlad Popescu și-au pierdut viața. Ce arată raportul final / FOTO
Publicat acum 20 minute
Finala UEFA Europa League 2028 ar putea avea loc la Bucureşti. Ciprian Ciucu a dat semnătura finală
Publicat acum 27 minute
Sondaj: 41% din cetățenii Republicii Moldova își doresc unirea cu România
Publicat acum 28 minute
Ilie Bolojan merge în Republica Moldova. Întâlniri cu Maia Sandu şi premierul Alexandru Munteanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 55 minute
BANCUL ZILEI: Respectul...
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Comportamentul turiștilor, modificat de războiul din Iran. Președintele ANAT vine cu o veste bună pentru România
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Mihai Dimian, prima reacție după criticile primite că era atent la telefon la o dezbatere despre sănătatea mintală a copiilor
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Tensiuni între China și Țările de Jos: O fregată olandeză a intrat în apele aflate sub controlul Beijingului
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close