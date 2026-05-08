Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Se încheie o săptămână destul de agitată din punct de vedere astrologic! Am avut două careuri puternice: Marte-Jupiter și Mercur-Pluto. Soarele se apropie de un sextil cu Jupiter, iar Luna va trece din Vărsător în Pești. Adică, vom începe să ne recăpătăm încrederea în viitorul apropiat și vom fi mai empatici.

Citește și Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru ultimele sașe semne zodiacale!

Balanță/Ascendent în Balanță

Acest final de săptămână este potrivit pentru a te apropia mai mult de partener. Mai ales dacă în ultima perioadă au existat tensiuni sau conflicte. De asemenea, vei fi preocupat de o gestionare eficientă a bugetului atunci când va fi vorba de cumpărăturile casei.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Astrologul îți recomandă să pui accentul pe relațiile personale. Soarele va face un sextil cu Jupiter, ceea ce înseamnă că vei reuși să vezi și jumătatea plină a paharului.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Nu va fi nimeni atât de harnic precum tine! Fie că vei avea o zi liberă sau vei merge la serviciu, pur și simplu îți va plăcea să te simți util.

Citește și Previziuni astrale a doua jumătate a lunii mai 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei fi apreciat pentru exuberanță! Ai ocazia să îmbunătățești viețile celor din jur, să îți creezi oportunități și să te bucuri de orice moment. Bineînțeles, vor fi și unele cheltuieli neprevăzute.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Începi weekendul cu Luna în semnul tău. S-ar putea să fii mai anxios, chiar fără motiv. Poate dacă vei discuta mai deschis sau pe șleau cu apropiații, vei reuși să îți dai seama că unele griji sunt exagerate.

Pești/Ascendent în Pești

Un weekend nemaipomenit pentru plimbări și evenimente distractive. Însă, trebuie să ai în vederea împărțirea treburilor gospodărești. Nu le poți face tu pe toate și ai nevoie de timp și pentru pasiuni.