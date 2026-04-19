Horoscop săptămânal. Uranus intră în Gemeni! Daniela Simulescu, previziuni pentru 20-26 aprilie 2026

Săptămâna debutează cu o triplă conjuncție Mercur-Marte-Saturn în semnul Berbecului. Mercur reprezintă mintea și deciziile, Marte se ocupă cu impulsivitatea și curajul, iar Saturn aduce limite și disciplină. Arhetipul Berbecului vorbește despre o lume nouă. Deci această conjuncție va crea noi structuri.

Tot luni, Soarele intră în semnul Taurului. Și se pregătește să își ia la revedere de la Uranus.

Pe 24 aprilie, Venus își va începe tranzitul în Gemeni, unde va rămâne pânâ pe 19 mai.

Dar evenimentul principal este revenirea lui Uranus în semnul Gemenilor, din 26 aprilie. Acest tranzit va dura până în 2033 și se va asigura că va schimba arhitectura lumii.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se întâlnește cu Mercur și Saturn. De idei nu vei duce lipsă. Curaj vei avea. Însă, problema va fi gestionarea timpului. Nu este săptămâna în care să forțezi ceva ce nu funcționează din prima. În plus, astrologul Daniela Simulescu îți recomandă să nu te grăbești cu deciziile și să te implici doar în acele activități din care ai de câștigat.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Taur

Săptămâna viitoare se încheie o etapă pentru tine. Uranus iese din semnul tău, acolo unde a fost din 2018. Ți-a adus și instabilitate, dar și progres. Luni, Soarele intră în semnul tău și pentru o lună, se va asigura să te scoată din hibernare, să îți aducă energie și dorința de a începe alte proiecte. Venus, propria guvernatoare, va trece în casa a doua, a banilor. Deci pot fi șanse din acest punct de vedere.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, va fi în conjuncție cu Marte și Saturn. Ori îți vei face alte planuri din punct de vedere profesional, ori te vei ocupa de concretizarea unora mai vechi. Cert este că suflă vântul schimbării! Venus și Uranus vor intra în semnul tău, deci atitudinea pe care o vei adapta va face diferența între o săptămână pe placul tău și una provocatoare.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Rac

S-ar putea să te iei prea în serios pe plan profesional sau când este vorba de unele responsabilități din familie. Devii prea autoritar pentru gustul celorlalți și s-ar putea să apară și neînțelegeri. Astrologul îți recomandă să cauți echilibrul, dar să fugi de stagnare.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Leu

Vestea cea mai importantă este ieșirea lui Uranus din casa carierei, unde ți-a adus tot felul de schimbări neașteptate din 2018 încoace. Pe urmă, trebuie să știi că Soarele va intra în casa a zecea, ceea ce înseamnă că vei căpăta un plus de vizibilitate din punct de vedere profesional. Că vei fi apreciat de superiori. O săptămâna bună pentru cei care studiază sau călătoresc.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Fecioară

Uranus va intra în casa a zecea, deci va fi nevoie de reinventare din punct de vedere profesional. Unii veți dori un plus de libertate, o reconversie sau schimbarea condițiilor actuale de lucru. Ce-i drept, Uranus poate aduce și surprize nedorite. De asemenea, astrologul vă recomandă să acordați un plus de atenție la documentele din zona financiară: tranzacții online, credite, confirmări de plată.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Balanță

Săptămâna viitoare va aduce un plus de maturizare din punct de vedere personal. Unele discuții cu partenerul, deși inconfortabile, vă vor apropia și mai mult. Este nevoie de respect și obiective comune. Deciziile luate de amândoi vor conta pe termen lung. De asemenea, cei singuri își pot da seama și mai bine de ce anume au nevoie în această etapă a vieții.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Scorpion

Uranus iese din casa relațiilor, deci am putea spune că scapi de instabilitatea din acest plan. Vei lua decizii cu mai mult curaj, fie că este vorba de concretizarea unei relații, o despărțire sau de planuri cu partenerul. Pe urmă, conjuncția Mercur-Marte-Saturn îți afectează casa muncii. Cum? Aduce amânări, schimbări de ritm, limite, frustrări. În aceste condiții, ai nevoie de grijă pentru sănătate.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Săgetător

Vei avea tendința de a te compara cu alții. Însă, vei avea în vedere imaginile acestora de la suprafață, de pe rețelele sociale sau din poveștile despre ei Singura competiție este cu propria persoană. Deci pentru fericirea ta trebuie să lupți! Relația cu copiii necesită timp și atenție.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Capricorn

Vei simți nevoia să îți reevaluezi prioritățile. Mai ales când este vorba de gospodărie sau de unele evenimente din familie. Te va urmări o stare de melancolie, iar oboseala își va spune cuvântul. Dar este o perioadă bună pentru decizii pe plan imobiliar.

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Vărsător

În continuare, mintea ta va fi destul de suprasolicitată. Totuși, puterea de concentrare va fi pe placul tău. Fie că este vorba de proceduri, chestiuni administrative, cursuri sau deplasări. Cert este că totul va dura mai mult decât ți-ai dori. Folosește-ți creativitatea pentru propria persoană, nu pentru alții!

Horoscop 20-26 aprilie 2026 Pești

O săptămână cu decizii din punct de vedere financiar. Negocierile nu vor fi simple, dar veți da dovadă de reziliență. Vă dați seama cât valorați, cât de mult contează timpul și nu sunteți dispuși să repetați unele greșeli. O perioadă bună pentru îmbunătățiri ale locuinței.