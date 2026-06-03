Ce punem în farfurie peste 10 ani? Peste 4.000 de cercetători caută răspunsul la USAMV București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București organizează cea de-a XV-a ediție a Conferinței Internaționale „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, unul dintre cele mai importante evenimente științifice dedicate agriculturii, horticulturii, medicinei veterinare și creșterii animalelor, biotehnologiilor, mediului și științelor vieții.

Ediția din acest an reunește peste 4.000 de autori și coautori din 50 de țări, de pe 5 continente, fiind selectate cele mai valoroase 1.000 de lucrări științifice, lucru ce confirmă rolul USAMV București ca pol academic și științific relevant în dezbaterea internațională privind viitorul agriculturii și al sistemelor agroalimentare.

Într-un context global marcat de provocări majore — securitate alimentară, schimbări climatice, sănătatea ecosistemelor, digitalizare și tranziție către modele sustenabile de producție — conferința aduce în prim-plan direcții de cercetare aflate în centrul agendei internaționale: agricultura de precizie, observarea Pământului prin satelit, inteligența digitală aplicată în agricultură, bioeconomia, biotehnologiile, conceptul One Health, sustenabilitatea sistemelor alimentare și dezvoltarea rurală inteligentă.

Deschiderea oficială are loc pe 4 iunie 2026, în Aula Magna „Petre S. Aurelian” a USAMV București, în prezența unor reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților publice și ai instituțiilor implicate în dezvoltarea educației, cercetării și inovării din România.

Invitați internaționali de prestigiu

Conferința beneficiază de participarea unor invitați internaționali de prestigiu, printre care Prof. Abigail S. Borron - University of Georgia, specialist în comunicare, extensie și transfer de cunoaștere în agricultură; Prof. Samantha Wisely - University of Florida, expert în sănătatea ecosistemelor și biodiversitate; Prof. Deodato Tapete - Agenția Spațială Italiană, specialist în observarea Pământului și teledetecție aplicată în agricultură și Prof. Cesare Gargioli – Universitatea Tor Vergata din Roma, cercetător în biotehnologii și bioinovație.

Programul include două sesiuni plenare internaționale, șapte secțiuni științifice tematice, workshop-uri, sesiuni de postere și vizite tehnice, oferind participanților oportunități de colaborare, schimb de experiență și dezvoltare de noi proiecte de cercetare.

Un element important al conferinței îl reprezintă posibilitatea publicării celor mai valoroase lucrări în revistele științifice ale USAMV București, indexate în baze internaționale precum Web of Science și Scopus, contribuind astfel la creșterea vizibilității cercetării și la consolidarea cooperării academice internaționale.

Prin această conferință, USAMV București își reafirmă misiunea de a conecta educația, cercetarea, inovarea și societatea, contribuind la dezvoltarea unor soluții pentru provocările globale legate de hrană, sănătate, mediu și sustenabilitate.

Programul complet al conferinței este disponibil la:

https://agricultureforlife.usamv.ro/index.php/program/conference-program