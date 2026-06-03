€ 5.2592
|
$ 4.5281
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2592
|
$ 4.5281
 
DCNews Stiri Republica Moldova, pas important pentru aderarea la UE. A îndeplinit cerinţele pentru clusterul 1 de negociere

Republica Moldova, pas important pentru aderarea la UE. A îndeplinit cerinţele pentru clusterul 1 de negociere

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 03 Iun 2026
Vezi galeria foto
 Republica Moldova Alegeri Republica Moldova | Sursa foto: https://www.freepik.com/, @lalandrew
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Republica Moldova face paşi importanţi pentru aderarea la Uniunea Europeană.

"Astăzi au fost făcuți noi pași importanți, sub Președinția cipriotă a Consiliului UE, pentru avansarea formală a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Este un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și că Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european.

Pentru noi, acest moment înseamnă continuarea muncii începute acasă: reforme, aliniere la standardele europene și pregătirea pentru deschiderea oficială a tuturor clusterelor de negocieri.

În zilele următoare, discuțiile vor continua la nivelul Consiliului pentru finalizarea procesului care să permită deschiderea formală a primului cluster de negocieri.

Moldova este pregătită să avanseze pe baza propriilor merite, iar fiecare pas înainte ne apropie de obiectivul nostru strategic - aderarea la Uniunea Europeană", a scris Cristina Gherasimov, viceprim-ministru pentru integrare europeană al Republicii Moldova, pe Facebook.

Republica Moldova, pas important pentru aderarea la UE. A îndeplinit cerinţele pentru clusterul 1 de negociere

Foto: Facebook Cristina Gherasimov

Tot miercuri, 3 iunie, Ucraina şi-a ridicat veto-ul asupra aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, astfel că şi pentru ţara condusă de Volodimir Zelenski poate fi început procesul de aderare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

republica moldova
ue
aderare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Cum să păstrezi căpșunile proaspete mai mult timp: Sfaturile unui bucătar
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Republica Moldova, pas important pentru aderarea la UE. A îndeplinit cerinţele pentru clusterul 1 de negociere
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Ce punem în farfurie peste 10 ani? Peste 4.000 de cercetători caută răspunsul la USAMV București
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Cea mai frecventă greșeală care strică salatele, dezvăluită de bucătari. Cum o corectezi printr-un singur gest
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Eugen Tomac urmează să fie desemnat premier joi - surse
 
Cele mai citite știri
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close