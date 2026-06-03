Republica Moldova, pas important pentru aderarea la UE. A îndeplinit cerinţele pentru clusterul 1 de negociere

Republica Moldova face paşi importanţi pentru aderarea la Uniunea Europeană.
"Astăzi au fost făcuți noi pași importanți, sub Președinția cipriotă a Consiliului UE, pentru avansarea formală a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Este un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și că Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european.
Pentru noi, acest moment înseamnă continuarea muncii începute acasă: reforme, aliniere la standardele europene și pregătirea pentru deschiderea oficială a tuturor clusterelor de negocieri.
În zilele următoare, discuțiile vor continua la nivelul Consiliului pentru finalizarea procesului care să permită deschiderea formală a primului cluster de negocieri.
Moldova este pregătită să avanseze pe baza propriilor merite, iar fiecare pas înainte ne apropie de obiectivul nostru strategic - aderarea la Uniunea Europeană", a scris Cristina Gherasimov, viceprim-ministru pentru integrare europeană al Republicii Moldova, pe Facebook.
Foto: Facebook Cristina Gherasimov
Tot miercuri, 3 iunie, Ucraina şi-a ridicat veto-ul asupra aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, astfel că şi pentru ţara condusă de Volodimir Zelenski poate fi început procesul de aderare.
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de Anca Murgoci