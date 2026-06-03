Cum să păstrezi căpșunile proaspete mai mult timp: Sfaturile unui bucătar

Căpșunile sunt fructe sănătoase, bogate în vitamina C, antioxidanți și fibre, dar marele dezavantaj este că se alterează foarte rapid din cauza conținutului ridicat de apă și a cojii foarte fragile.

Bucătarul spaniol Joseba Arguiñano a dezvăluit, într-un videoclip postat pe contul de Instagram, metodele pe care le folosește pentru a păstra căpșunile proaspete mai mult timp, fără a le afecta gustul sau textura.

Una dintre aceste metode este să fii atent atunci când le cumperi. Căpșunile trebuie manipulate cu grijă încă de la început și trebuie să eviți presarea sau așezarea altor produse peste ele, deoarece sunt fructe care se deteriorează rapid dacă sunt zdrobite.

Căpșunile nu trebuie spălate sau curățate imediat după cumpărare, deoarece umezeala favorizează apariția mucegaiului și le accelerează degradarea. Bucătarul recomandă să le speli doar înainte de consum.

Cea de-a treia metodă este îndepărtarea căpșunilor deteriorate sau mucegăite, deoarece acestea le pot afecta și pe celelalte. Bucătarul a explicat că aceste sfaturi ajută la păstrarea fructelor proaspete mai mult timp.

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De ce să mănânci căpșuni

Vitaminele, mineralele și antioxidanții din căpșuni oferă beneficii importante pentru sănătate. Aceste fructe sunt bogate în vitamina C și polifenoli, compuși antioxidanți care pot ajuta la prevenirea unor boli.

Compușii antioxidanți din căpșuni protejează celulele și țesuturile din organism prin neutralizarea radicalilor liberi. Prea mulți radicali liberi care circulă prin corp pot duce la stres oxidativ, un dezechilibru care poate dăuna celulelor și țesuturilor.

Căpșunile ajută la întărirea sistemului imunitar datorită conținutului ridicat de vitamina C, care are efecte antiinflamatorii, sprijină vindecarea rănilor și poate reduce durata răcelilor. De asemenea, polifenolii din căpșuni pot avea proprietăți antivirale și antimicrobiene benefice.

De asemenea, aceste fructe pot susține sănătatea creierului și pot încetini declinul cognitiv datorită antioxidanților, care protejează celulele și reduc inflamația.

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