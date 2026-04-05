Soarele din Berbec se apropie de un careu cu Jupiter din Rac. Un aspect cu două fațete. În primul rând, ne va face dornici de multe activități. Însă, ne va aduce și un exces de zel.

Horoscop 5 aprilie 2026 Berbec

Nu uita cât de important este să îți pui anumite întrebări înainte de a face o declarație sau de a promite ceva serios. Dacă nu, s-ar putea să regreți ulterior.

Horoscop 5 aprilie 2026 Taur

Îi vei lăsa pe ceilalți să preia controlul în programul zilei. Nu ai energia necesară pentru decizii, mai ales când vine vorba și de implicații din punct de vedere financiar.

Horoscop 5 aprilie 2026 Gemeni

Nu îți trebuie mult să reacționezi la unele replici ale apropiaților. Vei fi mai sensibil ca în alte zile, deci ai face bine să te protejezi cât poți.

Citește și Horoscop aprilie 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 5 aprilie 2026 Rac

Astrele îți recomandă să stai departe de oamenii care nu fac altceva decât să se laude sau să se victimizeze. Pur și simplu, astăzi ai alergie la aceștia.

Horoscop 5 aprilie 2026 Leu

Nu vei lăsa pe nimeni să îți spună ce să faci. Ba mai mult, îi vei convinge pe cei dragi să se implice în propunerile tale. Optimismul te va ajuta.

Horoscop 5 aprilie 2026 Fecioară

Discursul tău va fi unul destul de tendențios. Mai ales când vine vorba de unele greșeli ale familiei. Și da, banii vor fi, de cele mai multe ori, vinovați.

Horoscop 5 aprilie 2026 Balanță

Pot apărea neînțelegeri cu partenerul sau familia, de cele mai multe ori din cauza orgoliilor inflamate. Nu este ziua potrivită pentru competiții!

Horoscop 5 aprilie 2026 Scorpion

Vei fi mai influențabil. Deci trebuie să fii atent la oamenii pe care îi lași în preajma ta. Începi multe activități și nu termini mai nimic.

Horoscop 5 aprilie 2026 Săgetător

Unele cuvinte ale celor dragi dor. Și s-ar putea să te transforme într-o persoană cu resentimente. Încearcă să nu pui la suflet chiar totul.

Horoscop 5 aprilie 2026 Capricorn

Confortul gospodăriei este subiectul tău preferat. Însă, ceilalți s-ar putea să nu fie de acord cu propunerile tale. E nevoie de negocieri.

Horoscop 5 aprilie 2026 Vărsător

Ba vrei să te plimbi și să te distrezi, ba vrei să stai cât mai mult în casă și în liniște. Te vei râzgândi cam des, iar apropiații nu vor aprecia acest comportament.

Horoscop 5 aprilie 2026 Pești

Oricât de mult ți-ai propune să protejezi bugetul, tot nu vei reuși! Pentru că vrei să răsfeți oamenii dragi. Și nu vei ține cont de sumă.