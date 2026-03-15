Luna tranzitează semnul Vărsătorului, acolo unde s-a întâlnit cu Pluto. Iar conjuncția Mercur retrograd-Marte se va asigura că ne va provoca, serios, orice formă de comunicare. De asemenea, vă recomandăm să acordați atenție programărilor, rezervărilor sau comenzilor online.

Horoscop 15 martie 2026 Berbec

Atunci când organismul îți cere să nu exagerezi, ai face bine să îl asculți. Și să nu forțezi participarea la unele evenimente sau întâlniri.

Horoscop 15 martie 2026 Taur

Verifică de mai multe ori, dacă se poate, orice plan făcut cu prietenii sau unii apropiați. Pot apărea probleme cauzate de modurile diferite de a comunica.

Horoscop 15 martie 2026 Gemeni

Conjuncția Mercur retrograd - Marte îți poate bruia, deseori, procesul decizional sau comunicarea. Cel mai bine ar fi să înțelegi tu o problemă înainte de a o explica și altora.

Horoscop 15 martie 2026 Rac

Vor fi situații în care, cu greu, te vei abține de la a face reproșuri sau aduce critici apropiaților. Tocmai de aceea este nevoie să nu ai așteptări de la aceștia.

Horoscop 15 martie 2026 Leu

Nu este cea mai bună zi pentru a te lăsa influențat de alte persoane când este vorba de planul financiar. Tu știi cel mai bine de ce ai nevoie.

Horoscop 15 martie 2026 Fecioară

În continuare, comunicarea cu partenerul va fi mai aprinsă. Cu greu veți ajunge la un numitor comun. Unele cuvinte dor mai mult decât te-ai aștepta.

Horoscop 15 martie 2026 Balanță

Vei încerca să ai un program al zilei, însă nu va fi respectat. Pentru că apar încurcături, amânări sau detalii de care nu aveai deloc habar.

Horoscop 15 martie 2026 Scorpion

Tu consideri că tachinarea partenerului nu este dăunătoare. Însă, acesta s-ar putea să aibă altă părere. Comunicarea cu copiii va fi mai dificilă.

Horoscop 15 martie 2026 Săgetător

Astrele îți recomandă să nu cauți vinovați, ci soluții la probleme. Familia nu va fi de acord cu reproșurile sau acuzele tale. Și s-ar putea să te mai și înșeli.

Horoscop 15 martie 2026 Capricorn

Una spui, alta gândești. Iar când este vorba de acțiuni, iarăși, te surprinzi. Lipsa coordonării te poate face să recurgi la gesturi regretabile.

Horoscop 15 martie 2026 Vărsător

Nu mai ții cont de nimeni și nimic. De nicio logică din punct de vedere financiar. Și s-ar putea să ai un mod de a cheltui destul de impulsiv.

Horoscop 15 martie 2026 Pești

Te grăbești cu unele vorbe, iar ulterior le regreți. Conjuncția Mercur retrograd-Marte va fi bună pentru cei care vor un proces de introspecție.