Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna tranzitează semnul Vărsătorului, acolo unde s-a întâlnit cu Pluto. Iar conjuncția Mercur retrograd-Marte se va asigura că ne va provoca, serios, orice formă de comunicare. De asemenea, vă recomandăm să acordați atenție programărilor, rezervărilor sau comenzilor online.
Atunci când organismul îți cere să nu exagerezi, ai face bine să îl asculți. Și să nu forțezi participarea la unele evenimente sau întâlniri.
Verifică de mai multe ori, dacă se poate, orice plan făcut cu prietenii sau unii apropiați. Pot apărea probleme cauzate de modurile diferite de a comunica.
Conjuncția Mercur retrograd - Marte îți poate bruia, deseori, procesul decizional sau comunicarea. Cel mai bine ar fi să înțelegi tu o problemă înainte de a o explica și altora.
Vor fi situații în care, cu greu, te vei abține de la a face reproșuri sau aduce critici apropiaților. Tocmai de aceea este nevoie să nu ai așteptări de la aceștia.
Nu este cea mai bună zi pentru a te lăsa influențat de alte persoane când este vorba de planul financiar. Tu știi cel mai bine de ce ai nevoie.
În continuare, comunicarea cu partenerul va fi mai aprinsă. Cu greu veți ajunge la un numitor comun. Unele cuvinte dor mai mult decât te-ai aștepta.
Vei încerca să ai un program al zilei, însă nu va fi respectat. Pentru că apar încurcături, amânări sau detalii de care nu aveai deloc habar.
Tu consideri că tachinarea partenerului nu este dăunătoare. Însă, acesta s-ar putea să aibă altă părere. Comunicarea cu copiii va fi mai dificilă.
Astrele îți recomandă să nu cauți vinovați, ci soluții la probleme. Familia nu va fi de acord cu reproșurile sau acuzele tale. Și s-ar putea să te mai și înșeli.
Una spui, alta gândești. Iar când este vorba de acțiuni, iarăși, te surprinzi. Lipsa coordonării te poate face să recurgi la gesturi regretabile.
Nu mai ții cont de nimeni și nimic. De nicio logică din punct de vedere financiar. Și s-ar putea să ai un mod de a cheltui destul de impulsiv.
Te grăbești cu unele vorbe, iar ulterior le regreți. Conjuncția Mercur retrograd-Marte va fi bună pentru cei care vor un proces de introspecție.
