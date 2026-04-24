Data publicării: 07:39 24 Apr 2026

EXCLUSIV Horoscop 24 aprilie 2026. Venus intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Autor: Echipa Astrosens

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Venus își începe tranzitul în semnul Gemenilor, unde va fi urmată și de Uranus. Vom fi stimulați de mintea celor din jur. Ne vom îndrăgosti de cuvinte și replici. Vom jongla cu mai multe pasiuni. Urmează o perioadă bună pentru distracție și comunicare, dar și una riscantă pentru proiectele stabile și pentru buzunarele noastre. Gradul de nehotărâre va fi destul de crescut. Și culmea este că ne va și plăcea să alergăm după mai mulți iepuri. 

Horoscop 24 aprilie 2026 Berbec

Vei avea o zi foarte agitată, dar și una în care îți vei dezvolta spiritul competitiv. Vei fi destul de impunător, ceilalți s-ar putea să te considerea arogant.

Horoscop 24 aprilie 2026 Taur

Să nu te mire dacă apar lupte de putere în jurul tău. De asemenea, astrologul îți recomandă să păstrezi un echilibru din punct de vedere financiar.

Horoscop 24 aprilie 2026 Gemeni

Venus intră în semnul tău. Și te face mai conștient de importanța iubirii de sine. În plus, îți aduce veselie și dorința de fi mai sociabil.

Horoscop 24 aprilie 2026 Rac

Îți este recomandat să fii destul de răbdător și înțelept în discuțiile cu familia. Chiar dacă unele aspecte menționate nu ți se par corecte.

Citește și Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai

Horoscop 24 aprilie 2026 Leu

Poate că este cazul să te mai deconectezi de telefon și să ieși în lumea reală. Să te bucuri de natură, dar și de prezența oamenilor dragi.

Horoscop 24 aprilie 2026 Fecioară

Bineînțeles că vor apărea neînțelegeri legate de bugetul destinat următoarei perioade. În acest caz, negocierile nu trebuie abandonate.

Horoscop 24 aprilie 2026 Balanță

Schimbarea lui Venus, guvernatoarea ta, de astăzi îți aduce vești bune. Vei fi optimist, vei avea un dor de ducă fantastic și vei împăca oamenii din jur.

Horoscop 24 aprilie 2026 Scorpion

Te vei înțelege cu partenerul din priviri, intuiția îți va fi destul de puternică. Încearcă să fii mai cumpătat când mergi la cumpărături.

Horoscop 24 aprilie 2026 Săgetător

Partenerul te va sprijini în momentele provocatoare. Astrologul îți recomandă să fii recunoscător și să te bucuri de “aici și acum”.

Horoscop 24 aprilie 2026 Capricorn

Pentru a avea o zi bună, trebuie să împaci utilul cu plăcutul. Să te implici în acele activități care îți produc mulțumire și împlinire.

Horoscop 24 aprilie 2026 Vărsător

Talentul tău oratoric va fi apreciat. În plus, se anunță o perioadă foarte bună pentru activități mintale, plimbări și distracție.

Horoscop 24 aprilie 2026 Pești

Îți schimbi foarte des ideile, iar ceilalți nu vor mai ști ce să creadă. Încearcă să le comunici deschis motivele din spatele acestui comportament.

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Accident grav în Iași: O mașină a căzut de pe Pasarela Bucium
Publicat acum 36 minute
Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
Publicat acum 44 minute
Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu’, în turneu de educație istorică
Publicat acum 46 minute
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie, în această dimineață
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Norvegia vrea să interzică accesul la social media pentru tinerii sub 16 ani
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 11 ore si 34 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Horoscop 24 aprilie 2026. Venus intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 1 ora si 24 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
 
