Horoscop 8 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.
Luna tranzitează semnul Peștilor. Și face aspecte armonioase cu Venus și Jupiter din Rac. Emoțiile sunt puternice, vom fi toleranți, însă trebuie să găsim o metodă prin care să rămânem și cu picioarele pe pământ.
Nu vei fi la fel de vioi și impulsiv ca de obicei. Va exista o frână. Astrologul îți recomandă să acorzi timp suplimentar sau spațiu emoțiilor.
În majoritatea proiectelor, vei reuși să îmbini utilul cu plăcutul. Gândește-te de două ori înainte de a prelua pe umerii tăi problemele celorlalți.
Știm că te pricepi la comunicare. Însă, de data aceasta, trebuie să înveți să te exprimi mult mai clar atunci când ceri ajutorul celor din jur.
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Aspectele astrologice din această perioadă aduc alinare, un plus de încredere și o stare de bine. Ceilalți vor dori să devii ghidul lor în momentele grele.
Este una dintre acele zile în care depinzi de resursele celorlalți. Și vei fi împăcat cu asta. În plus, ai ocazia să te reconectezi cu partea spirituală.
Dacă vrei să ai o zi bună, trebuie să știi că asta depinde mult de calitatea oamenilor pe care îi lași în preajma ta. Stai departe de drame!
La locul de muncă, atmosfera va fi una de haos. În aceste condiții, astrologul îți recomandă să te lași purtat de eveniment, adică să nu încerci să controlezi totul.
Beneficiezi de un soi de fluiditate în activități, atât acasă cât și la locul de muncă. Capeți încrederea necesară care să te ajute să mergi înainte.
Nu uita ceva! Orice criză din jurul tău poate fi transformată într-o mare oportunitate. Dar trebuie să fii prezent și să acționezi imediat.
Poate fi o zi bună pentru împăcare și iertare. Mai ales când vine vorba de relația cu partenerul, copiii sau rude care te-au supărat.
Trebuie să îți dozezi resursele. În special, timpul și energia. Și depinde doar de tine. Astfel, eviți epuizarea la finalul zilei.
Luna se află tot în semnul tău. Începi săptămâna cu o imaginație debordantă, intuiție puternică. Nu te lăsa influențat de oamenii din jur!
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de Anca Murgoci
de Val Vâlcu