Luna și-a început tranzitul în Pești, unde se întâlnește cu Nodul Nord. Suntem invitați să încetinim ritmul, să apelăm la introspecție și să lăsăm intuiția să zburde.

Horoscop 7 iunie 2026 Berbec

Dacă nu este ceva urgent sau obligatoriu de făcut, nu ar trebui să te forțezi prea mult. Odihna și relaxarea sunt cele care primează.

Horoscop 7 iunie 2026 Taur

Tu vei fi cel care va asigura armonia în sânul familiei sau oriunde vei merge. Reușești să aduci la aceeași masă toți oamenii, chiar dacă nu sunt de acord unii cu alții.

Horoscop 7 iunie 2026 Gemeni

Ai nevoie să fii luat în calcul, să simți că ești văzut și apreciat de ceillalți. Și vei face tot posibilul pentru a te asigura de asta.

Horoscop 7 iunie 2026 Rac

Eviți orice tentativă de conflict. Este atitudinea perfectă pentru această zi. În plus, te vei îndepărta de oamenii care ți se par nedrepți.

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Horoscop 7 iunie 2026 Leu

Deși vei încerca să le faci tu pe toate, îți vei da seama că nu se poate. Așa că nu îți fie teamă să ceri ajutorul apropiaților.

Horoscop 7 iunie 2026 Fecioară

Mercur se apropie de un careu cu Saturn. S-ar putea să te întâlnești cu mai multe situații nedrepte și să te simți blocat.

Horoscop 7 iunie 2026 Balanță

Învață să trăiești clipa! Să nu te mai lași furat de trecut și îngrijorat de un viitor închipuit. Prezentul este cel care contează cu adevărat.

Horoscop 7 iunie 2026 Scorpion

Faci tot posibilul să te ferești de stres. Dar asta va însemna să te izolezi. Deci va trebui să înveți să gestionezi și situațiile care nu îți convin.

Horoscop 7 iunie 2026 Săgetător

Obiectivul tău principal este liniștea din sânul familiei. După care, îți vei întoarce atenția către bunăstarea gospodăriei.

Horoscop 7 iunie 2026 Capricorn

Vorba dulce mult aduce! Vei fi un exemplu pentru familie și prieteni. Unii dintre voi vor avea un dor de ducă nemaipomenit.

Horoscop 7 iunie 2026 Vărsător

Astrele îți recomandă să te și bucuri de această zi. Nu să o transformi într-una plină de treburi, îngrijorări și discuții tendențioase.

Horoscop 7 iunie 2026 Pești

Luna se află în semnul tău. Ceea ce înseamnă că vei fi destul de vulnerabil și indecis. Așa că ți-ar prii să te protejezi de stres.