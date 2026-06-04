Horoscop 4 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi, avem parte de un careu între Mercur din Rac și Neptun din Pești. Unul destul de nepotrivit pentru decizii, declarații serioase. Aduce confuzie, haos și riscul de (auto)amăgire.
Vei fi mai dispus să faci compromisuri sau concesii, mai ales când este vorba de armonia din sânul familiei sau de chestiunile gospodărești.
Tehnologia s-ar putea să îți creeze neplăceri. În plus, asigură-te că ai toate actele în regulă. Stai departe de zvonuri sau promisiuni pompoase.
S-ar putea să fii cam naiv din punct de vedere financiar. Și să faci unele greșeli. Încearcă să îți pui mai multe întrebări înaintea unor investiții.
Vei fi destul de convingător și carismatic. Însă, există riscul să fii prea empatic. Și să uiți de tine pentru a le face pe plac altora.
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Vei avea tendința de a idealiza trecutul. De asemenea, astrologul îți recomandă să nu crezi tot ce vezi pe internet. Nu renunța la gândirea critică!
Multe dintre planuri vor fi date peste cap exact când îți va fi lumea mai dragă. Este important să rămâi cât mai flexibil. Și ți-ar prii să fii mai optimist.
Nu te baza doar pe vorbe la locul de muncă! Asigură-te că ai dovezi pentru orice activitate de care te vei ocupa. Astfel, eviți unele neînțelegeri.
Călătoriile sau deplasările vor avea parte de situații neprevăzute. Ferește-te de scurtături! Este cazul să îți imaginezi cum ar arăta o nouă direcție profesională.
Unele vorbe sună prea frumos pentru a fi adevărate. Astrologul îți recomandă să nu te asociezi cu oameni care nu au un trecut foarte lăudabil.
În discuțiile cu partenerul sau familia, vor apărea unele minciuni nevinovate tocmai pentru a păstra armonia. Nu îți face scenarii când cunoști pe cineva.
S-ar putea să fii dezavantajat în unele discuții cu colegii. Nu crede promisiunile lor și nu face nici tu altele. Stai departe de sfaturi de la persoane neautorizate.
Copiii te pot păcăli foarte ușor astăzi. Unele declarații romantice sunt exagerate. Și este clar că trebuie să te ferești serios de speculațiile pe plan financiar.
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de Anca Murgoci