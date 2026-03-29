Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 30 martie - 5 aprilie 2026

Luni, 30 martie, Venus își începe tranzitul în semnul Taurului, unde va rămâne până pe 24 aprilie. Urmează o perioadă în care stabilitatea va prima. Atât din punct de vedere amoros, cât și financiar. Cumva, acest tranzit leagă direct iubirea de bani.

Pe 2 aprilie, se va petrece Luna Plină din Balanță. Un eveniment potrivit pentru decizii pe plan relațional. Vorbim, în primul rând, de viața personală. După care avem în vedere parteneriatele profesionale. Ies lucruri la suprafață, unele situații ni se par nedrepte și ajungem într-un punct de cotitură. Semnele cardinale(Berbec, Rac, Balanță, Capricorn) vor fi mai agitate.

Pe 3 aprilie, Mercur din Pești reface trigonul cu Jupiter din Rac. De această dată, ambele planete sunt în mers direct. Un aspect care ne oferă încredere în propriile abilități, putere de convingere și talent oratoric. Și cumva logica și intuiția își dau mâna.

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Berbec

Intrarea lui Venus în casa a doua îți poate aduce și vești bune din punct de vedere financiar, dar și unele cheltuieli suplimentare pentru propriul răsfăț. Luna Plină va activa casa relațiilor și a parteneriatelor, deci se vor schimba unele condiții referitoare la acestea.

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Taur

Venus își începe tranzitul în semnul tău. Un motiv de bucurie! Îți aduce magnetism, carismă, poftă de viață, un nivel de atracție crescut. Dar te poate face și mai reticent la unele schimbări. Astrologul îți recomandă să îți întorci atenția asupra propriei persoane, și nu către ceilalți.

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, va face un trigon cu Jupiter. Este aspectul potrivit pentru gestionarea eficientă a bugetului. negocieri de orice fel, oportunități și schimbări pe plan profesional. Și vei fi susținut de acele persoane la care nu te-ai fi gândit vreodată.

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Rac

Luna Plină se va petrece în casa a patra. Deci accentul pică pe confortul locuinței, schimbările din punct de vedere imobiliar sau pe evenimentele importante din familie. Pot apărea unele neînțelegeri cu apropiații, însă diplomația, chiar forțată, vă va ajuta.

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Leu

Imaginea publică va fi aceea care va conta cu adevărat. Venus intră în casa carierei și îți poate aduce unele șanse, mai ales dacă te pui în valoare, însă nu în comparație cu alții. Începi luna aprilie cu schimbări pe plan administrativ.

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Fecioară

Încrederea este instrumentul cel mai de preț! Astrologul îți recomandă să îți faci planuri pentru viitorul apropiat ținând cont de aceasta. Nu trebuie să o simți, de la sine încrederea, poți chiar să te forțezi. Apar decizii importante pe plan financiar. Stai departe de bârfe sau discuții meschine!

Citește și Ce aduce Sezonul Berbecului pentru fiecare zodie până pe 20 aprilie

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Balanță

Luna Plină se va petrece în semnul tău. Deci poți încheie situații care nu îți mai aduc nimic bun, sau le poți schimba pe unele în propriul beneficiu. Iar în săptămâna ce urmează, trebuie să pui mai mult preț pe negocieri. Nu este cazul să dai doar tu.

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Scorpion

Venus își începe tranzitul în casa a șaptea. Ceea ce înseamnă că deciziile și planurile din punct de vedere relațional trebuie să devină destul de pragmatice. Dragostea trece prin stomac! Nu îți fie teamă să preiei noi responsabilități!

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Săgetător

Veți fi nevoiți să renunțați la unele planuri personale, adică să faceți compromisuri pentru cei dragi. Pe moment, nu vă veți simți confortabil, însă în timp, acestea vor da roade. De asemenea, puteți primi vești din punct de vedere financiar.

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Capricorn

Din start, trebuie să știi că astrele vizează viața personală. Adică, pe plan profesional, pot exista evenimente importante. Însă cu Venus în casa a cincea, a iubirii, și Jupiter în casa a șaptea, a relațiilor, ai nevoie de afecțiune, romantism sau distracție.

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Vărsător

După o perioadă agitată din punct de vedere financiar, iată că vin și oportunități. Și veți avea încredere în negocierile purtate. Unii dintre voi vor simți nevoia de a se reconecta cu rădăcinile, cu familia, cu trecutul. Multiple deplasări și discuții.

Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026 Pești

Trigonul Mercur-Jupiter alături de tranzitul lui Venus în casa a treia îți aduc doze suplimentare de curaj și credință în propria persoană. Succesul săptămânii va depinde, în mare parte, de disponibilitatea de a învăța, dar și de modul în care îți vei hrăni mintea. Plimbările te ajută.