Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

Astăzi se petrece Luna Nouă din semnul Berbecului. Un eveniment destul de special, dar și rar. Pentru că pe lângă Soare și Lună, în același semn, se mai află Mercur, Marte(chiar guvernatorul Berbecului), Saturn, Neptun și Chiron. Orice Lună Nouă presupune un nou început, iar arhetipul Berbecului iubește prospețimea și curajul.

Tot astăzi, avem o conjuncție Mercur-Neptun care ne va oferi inspirație, dar și un plus de confuzie.

Horoscop 17 aprilie 2026 Berbec

Luna Nouă se petrece în semnul tău. Veți avea tendința de a vă răzvrăti. Vreți să faceți lucrurile după bunul plac, nu după cum vor alții. Astrologul vă recomandă să acordați atenție sănătății. Puteți să vă schimbați stilul de viață.

Horoscop 17 aprilie 2026 Taur

Luna Nouă din casa a douăsprezecea este precum un semnal subtil al astrelor cum că ar trebui să faci un pas în spate. Și să pui pe primul loc odihna sau relaxarea. Și poate că este cazul să începi să spui “nu” trecutului.

Horoscop 17 aprilie 2026 Gemeni

Luna Nouă se petrece în casa a unsprezecea. Un motiv potrivit pentru socializare. Pentru a-ți face noi prieteni sau pentru a petrece timp de calitate cu aceia existenți. Și este cazul să îți faci planuri pentru viitorul apropiat.

Horoscop 17 aprilie 2026 Rac

Luna Nouă se petrece în casa a zecea, a carierei. Deci pot apărea schimbări pe plan profesional. Sau îți vei asuma tu un rol nou. Și îți vei da seama de ceva. De nivelul de reziliență dobândit după evenimentele provocatoare.

Horoscop 17 aprilie 2026 Leu

Luna Nouă de astăzi îți priește de minune! Se petrece în casa a noua și activează nevoia de învățare. Nu trebuie să evoluezi pentru a le demonstra celorlalți ceva. Ci pentru a-ți crea o viațâ mai bună. Zi potrivită pentru organizarea călătoriilor.

Horoscop 17 aprilie 2026 Fecioară

Cu Luna Nouă în casa a opta, gestionarea eficientă a bugetului familiei devine prioritate. Sigur vei găsi noi metode în acest sens. Va fi nevoie să porți discuții inconfortabile cu partenerul sau cei dragi despre subiect.

Horoscop 17 aprilie 2026 Balanță

Luna Nouă vizează casa a șaptea, a relațiilor. Va fi o luptă între partea rațională și cea emoțională. Unele discuții cu partenerul creează stres, însă nu trebuie să abandonezi imediat lupta! Celor singuri le recomandăm să nu se grăbească.

Horoscop 17 aprilie 2026 Scorpion

Luna Nouă se petrece în casa a șasea. O zi plină de muncă, atât la serviciu, cât și acasă. Chestiunile administrative și treburile gospodărești îți vor da multiple bătăi de cap. Însă, vei fi destul de harnic și bătăios.

Horoscop 17 aprilie 2026 Săgetător

Luna Nouă are loc în casa a cincea. Am putea spune că este un motiv de bucurie pentru tine. Și îți vei da seama că propria fericire nu depinde de alții. Ziua va fi mai bună dacă te vei ocupa și de pasiuni sau distracție.

Horoscop 17 aprilie 2026 Capricorn

Luna Nouă se petrece în casa a patra. Dacă ai așteptat momentul să aduci îmbunătățiri locuinței, aceasta este ziua! De asemenea, nu vei mai repeta unele greșeli în relația cu familia. Și vei câștiga noi adepți.

Horoscop 17 aprilie 2026 Vărsător

Luna Nouă din casa a treia pune accentul comunicare, decizii și activități mintale. Deci vei avea o zi plină! În plus, te vei mișca mai mult, vei fi destul de curios și dornic să conectezi oamenii din jur.

Horoscop 17 aprilie 2026 Pești

Luna Nouă se petrece în casa a doua, a banilor. Este clipa perfectă pentru a mai scăpa de vinovăție atunci când vine vorba de greșelile din punct de vedere financiar. În plus, veți prinde curaj în timpul negocierilor.