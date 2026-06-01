Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan și îl acuză pe Putin de minciună după incidentul de la Galați
Data publicării: 01 Iun 2026

Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan și îl acuză pe Putin de minciună după incidentul de la Galați
Autor: Dana Mihai

Bilaterală România–Ucraina la București Nicușor Dan s-a întâlnit cu Zelenski în marja summitului B9 Sursa Foto: Facebook Nicușor Dan
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulţumit duminică preşedintelui român Nicuşor Dan pentru claritate într-o postare pe platforma X, după ce acesta a afirmat că drona prăbuşită la Galaţi joi noapte, pe un bloc de locuinţe, este Geran-2, de provenienţă rusească.

"Faptele sunt cel mai bun leac pentru minciunile lui (Vladimir) Putin şi dovedesc că manipulările Rusiei nu vor reuşi. Ucraina este gata să lucreze îndeaproape pentru a contracara ameninţări comune şi a întări protecţia vieţii, nu numai în ţara noastră", a postat Zelenski pe X.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că drona prăbuşită la Galaţi este Geran-2, de provenienţă rusească, subliniind că România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român.

Dovezile care au stat la baza concluziei anchetei

"Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice (...) , iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă", a transmis preşedintele.

Şeful statului a precizat că raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricaţie, inscripţiile tehnice, caracteristicile constructive şi materialele utilizate urmează acelaşi proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.

Citește și: Consiliul de Securitate al ONU se reunește astăzi, la cererea României

"Analizele fizico-chimice au confirmat prezenţa aceloraşi tipuri de materiale şi combustibili identificaţi în mod repetat la aparate din această serie. Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galaţi provin de la o dronă Geran-2 de provenienţă rusească", a arătat preşedintele.

Nicușor Dan: „Singurul responsabil este Rusia”

Nicuşor Dan a calificat ca fiind de o gravitate deosebită lovirea unui bloc de locuinţe din România cu un astfel de aparat, acţiune de care se face responsabilă Rusia, accentuând că România va continua să acţioneze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securităţii la frontiera estică a Alianţei.

"Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuinţe din România, provocând răniţi şi pagube materiale, este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia. Siguranţa cetăţenilor români şi integritatea teritoriului naţional sunt obligaţii fundamentale ale statului român şi vor fi apărate cu toată fermitatea. Rezultatele acestei anchete vor fi comunicate aliaţilor noştri şi structurilor competente din cadrul NATO şi al Uniunii Europene. România va continua să acţioneze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securităţii la frontiera estică a Alianţei şi pentru protejarea cetăţenilor săi. România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român", a mai transmis Nicuşor Dan.

Reacții după incidentul de la Galați

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu. Potrivit Ministerul român al Apărării, încărcătura dronei de tip 'Geran-2', de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului. Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea conducerilor Uniunii Europene şi NATO, precum şi din partea mai multor state membre ale celor două organizaţii.

