Kuweitul, atacat cu rachete și drone de Iran

Un nou atac asupra unei baze americane din Kuweit a fost lansat de Iran.
Iranul a lansat un nou atac asupra unei baze americane din Kuweit, despre care Teheraul afirmă că armata americană a utilizat-o pentru bombardarea unui turn de telecomunicaţii iranian, scrie The Guardian.
Iranul susține că armata americană a folosită baza pentru bombardarea unui turn de telecomunicaţii iranian. Armata kuweitiană a afirmat că apărarea aeriană a țării interceptează atacuri cu rachete și drone.
„Statul Major General al Armatei dorește să informeze că exploziile care se aud sunt rezultatul interceptării acestor atacuri ostile de către sistemele de apărare aeriană”, a transmis armata kuweitiană.
Kuna, agenția de știri de stat, a transmis că sirenele de raid aerian se auzeau în toată țara din Golf. Kuweitul a fost una dintre numeroasele țări din Golf care s-au confruntat timp de săptămâni cu atacuri din partea Iranului, după începerea războiului SUA - Iran din luna februarie.
Statele Unite au transmis că au bombardat în weekend situri militare iraniene, în timp ce Teheranul a spus că a ripostat vizând o bază americană. Este a treia escaladare recentă, în contextul în care cele două părți încă „negociază” încheierea războiului, transmite BBC.
de Anca Murgoci