DCNews Stiri Kuweitul, atacat cu rachete și drone de Iran
Data publicării: 01 Iun 2026

Kuweitul, atacat cu rachete și drone de Iran
Autor: Andrei Itu

O fotografie cu o dronă în aer. Rol ilustrativ. Sursa foto: Pixabay
Un nou atac asupra unei baze americane din Kuweit a fost lansat de Iran.

Iranul a lansat un nou atac asupra unei baze americane din Kuweit, despre care Teheraul afirmă că armata americană a utilizat-o pentru bombardarea unui turn de telecomunicaţii iranian, scrie The Guardian.

Iranul susține că armata americană a folosită baza pentru bombardarea unui turn de telecomunicaţii iranian. Armata kuweitiană a afirmat că apărarea aeriană a țării interceptează atacuri cu rachete și drone.

Explozii în Kuweit: apărarea aeriană a interceptat rachete și drone ostile

„Statul Major General al Armatei dorește să informeze că exploziile care se aud sunt rezultatul interceptării acestor atacuri ostile de către sistemele de apărare aeriană”, a transmis armata kuweitiană.

Kuna, agenția de știri de stat, a transmis că sirenele de raid aerian se auzeau în toată țara din Golf. Kuweitul a fost una dintre numeroasele țări din Golf care s-au confruntat timp de săptămâni cu atacuri din partea Iranului, după începerea războiului SUA - Iran din luna februarie.  

Vezi și - Trump spune că iranienii i-au promis că nu vor dezvolta arme nucleare

Nou schimb de focuri SUA-Iran în weekend

Statele Unite au transmis că au bombardat în weekend situri militare iraniene, în timp ce Teheranul a spus că a ripostat vizând o bază americană. Este a treia escaladare recentă, în contextul în care cele două părți încă „negociază” încheierea războiului, transmite BBC.

