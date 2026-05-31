O dronă ucraineană a lovit un bloc în sudul ţării ocupat de Rusia. Un copil a fost ucis

O dronă ucraineană a lovit duminică un bloc de apartamente dintr-o zonă ocupată de Rusia din sudul Ucrainei, ucigând un copil, au declarat autorităţile locale pro-ruse, potrivit AFP.

O femeie în vârstă de 50 de ani a fost, de asemenea ucisă, şi alte patru persoane au fost rănite, două grav, într-un atac rus care a vizat districtul Nikopol din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est), a anunţat guvernatorul Oleksandr Ganja în aceeaşi zi.

Autorităţile pro-ruse din regiunea Herson ocupată în sudul Ucrainei au declarat că un băiat născut în 2020 a murit când o dronă ucraineană a lovit un bloc de apartamente din Henicesk, un oraş de la Marea Neagră, lângă Crimeea, anexat de Moscova în 2014. Alte cinci persoane au fost rănite, a afirmat Vladimir Saldo, un oficial pro-rus.

Henicesk a căzut în mâinile trupelor ruse pe 24 februarie 2022, în prima zi a ofensivei lor majore în Ucraina. După ce armata ucraineană a recucerit oraşul Herson, în urma unei contraofensive din toamna aceluiaşi an, autorităţile ruse de ocupaţie şi-au transferat centrul administrativ local la Henicesk.

